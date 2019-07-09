Участник Лиги чемпионов подписал бывшего защитника «Шахтера»

В первой половине 2019 года Мужек провел 14 матчей за «Сент-Миррен» в шотландской премьер-лиге. В 2018 году хорват выступал за карагандинский «Шахтер», за который отыграл 30 встреч в КПЛ.

Также в карьере 24-летнего Мужека были азербайджанский «Нефтчи», словенские «Рудар», «Заврч» и «Горица», а начинал играть он на родине в клубе «Драговоляц». Имеет опыт выступлений за юношескую (до 19 лет) и молодежную (до 21) сборные Хорватии.