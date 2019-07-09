Участник Лиги чемпионов подписал бывшего защитника «Шахтера»
Хорватский защитник Матео Мужек стал игроком молдавского «Шерифа». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Хорватский защитник Матео Мужек стал игроком молдавского «Шерифа». Об этом объявил официальный сайт клуба.
В первой половине 2019 года Мужек провел 14 матчей за «Сент-Миррен» в шотландской
Также в карьере 24-летнего Мужека были азербайджанский «Нефтчи», словенские «Рудар», «Заврч» и «Горица», а начинал играть он на родине в клубе «Драговоляц». Имеет опыт выступлений за юношескую (до 19 лет) и молодежную (до 21) сборные Хорватии.
Отметим, что «Шериф», начиная с 2000 года, выиграл 17 из 18 сезонов чемпионата Молдавии. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов соперником клуба в первом отборочном раунде станет грузинский «Сабуртало».