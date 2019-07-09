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15:09 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Лиги чемпионов подписал бывшего защитника «Шахтера»

Хорватский защитник Матео Мужек стал игроком молдавского «Шерифа». Об этом объявил официальный сайт клуба.

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В первой половине 2019 года Мужек провел 14 матчей за «Сент-Миррен» в шотландской премьер-лиге. В 2018 году хорват выступал за карагандинский «Шахтер», за который отыграл 30 встреч в КПЛ.

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Также в карьере 24-летнего Мужека были азербайджанский «Нефтчи», словенские «Рудар», «Заврч» и «Горица», а начинал играть он на родине в клубе «Драговоляц». Имеет опыт выступлений за юношескую (до 19 лет) и молодежную (до 21) сборные Хорватии.

Отметим, что «Шериф», начиная с 2000 года, выиграл 17 из 18 сезонов чемпионата Молдавии. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов соперником клуба в первом отборочном раунде станет грузинский «Сабуртало».

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