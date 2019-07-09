Ресторан Месси будет бесплатно кормить бедняков
Ресторан в Аргентине, принадлежащий нападающему «Барселоны» Лионелю Месси и его семье, проведет акцию в поддержку малоимущих граждан.
Ресторан в Аргентине, принадлежащий нападающему «Барселоны» Лионелю Месси и его семье, проведет акцию в поддержку малоимущих граждан.
Заведение в городе Росарио под названием VIP будет бесплатно кормить теплым обедом бедняков два часа вечером каждый день.
«Некоторым мы предлагаем кофе и другие напитки. Иногда даже вино. Многие люди приходят, ведут себя уважительно и благодарят нас», — цитирует менеджера ресторана Ариэля Альмаду Marca.
Эта акция продлится 15 дней.
Месси в составе сборной Аргентины ранее занял 3-е место на Кубке Америки.