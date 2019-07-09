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16:21 (мск), источник: Sport24

Ресторан Месси будет бесплатно кормить бедняков

Ресторан в Аргентине, принадлежащий нападающему «Барселоны» Лионелю Месси и его семье, проведет акцию в поддержку малоимущих граждан.

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19
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19
фотографий
19
фотографий

Заведение в городе Росарио под названием VIP будет бесплатно кормить теплым обедом бедняков два часа вечером каждый день.

«Некоторым мы предлагаем кофе и другие напитки. Иногда даже вино. Многие люди приходят, ведут себя уважительно и благодарят нас», — цитирует менеджера ресторана Ариэля Альмаду Marca.

Эта акция продлится 15 дней.

Месси в составе сборной Аргентины ранее занял 3-е место на Кубке Америки.

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