Ресторан Месси будет бесплатно кормить бедняков

Заведение в городе Росарио под названием VIP будет бесплатно кормить теплым обедом бедняков два часа вечером каждый день.

«Некоторым мы предлагаем кофе и другие напитки. Иногда даже вино. Многие люди приходят, ведут себя уважительно и благодарят нас», — цитирует менеджера ресторана Ариэля Альмаду Marca.