«Игрокам “Кайрата” не хватает мощи». Экс-тренер сборной России — о Шпилевском и объединении клубов РПЛ и КПЛ

— Тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе сказал, что вы его учитель. Перед игрой с «Кайратом» вы его как-то напутствовали?



— Нет, все-таки я прилетал по приглашению «Кайрата». Ученик или нет? Это право ученика так говорить, все-таки учитель это больше духовный наставник. В 90-х мы работали с Цхададзе, он тогда восстанавливался после травмы, я ему помогал индивидуально. В 2003 году он вернулся из Европы, играл за «Анжи» под моим руководством. Сейчас мы периодически общаемся, обсуждаем разные проблемы игры и подготовки.



— У «Кайрата» очень молодой тренер. Сложно ли работать в команде, когда есть игроки практически твоего возраста или даже старше?



— Сложно. У меня есть такой опыт, мне было 26 лет, это сложный процесс, но реальный, все зависит от таланта и уровня готовности. Например, Лобановский начинал, когда ему было 32 года. Перед тем, как принять такое решение, Кайрат Советаевич наверняка провел много бесед с главным тренером.



— Есть ли игроки. которые понравились в матче «Кайрат» — «Ордабасы»?



— Отметил бы умелую игру защитников «Ордабасы», а также пару африканских полузащитников (Махлангу и Диакате). У «Кайрата» есть неплохие игроки с потенциалом, но им не хватает мощи.



— Как вы относитесь к идеи расширения РПЛ с помощью клубов из постсоветского пространства?



— Это нормально. В этом случае мы получим более сильный чемпионат, казахстанские клубы могут усилить чемпионат России. Да, казахстанские клубы не сильнее таких команд, как «Уфа», но у них потенциал выше. Например, у «Кайрата» потенциала больше, чем у многих команд из второй восьмерки РПЛ.



Отметим, что 73-летний Гаджиев в прошлом был ассистентом в сборных СССР, СНГ и России. Как главный тренер он работал с «Анжи», «Крыльями Советов», «Сатурном», нижегородской «Волгой», «Амкаром» и японским «Санфречче Хиросимой». В июне 2019 года Гаджиев стал президентом нового клуба «Махачкала».