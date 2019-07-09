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16:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Игрокам “Кайрата” не хватает мощи». Экс-тренер сборной России — о Шпилевском и объединении клубов РПЛ и КПЛ

На матче 17-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» — «Ордабасы» побывал заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев. В интервью Vesti.kz известный специалист рассказал, может ли влиять возраст Алексея Шпилевского на его работу и способны ли казахстанские клубы усилить российскую премьер-лигу.

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— Гаджи Муслимович, с какой целью вы прибыли в Алматы?

— Меня пригласил Кайрат Советаевич Боранбаев. Кроме того, как ни странно, я никогда не был в Алматы, даже в советские годы. Но я был наслышан о красоте города, и я действительно получил удовольствие, это самый зеленый город, который я видел.

Если о говорить о футболе, я получил массу удовольствия от посещения базы «Кайрата», Алматы — футбольный город, думаю, при соответствующей реконструкции стадиона, численность зрителей увеличится. Перспективы роста у «Кайрата» очевидны.

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— Тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе сказал, что вы его учитель. Перед игрой с «Кайратом» вы его как-то напутствовали?

— Нет, все-таки я прилетал по приглашению «Кайрата». Ученик или нет? Это право ученика так говорить, все-таки учитель это больше духовный наставник. В 90-х мы работали с Цхададзе, он тогда восстанавливался после травмы, я ему помогал индивидуально. В 2003 году он вернулся из Европы, играл за «Анжи» под моим руководством. Сейчас мы периодически общаемся, обсуждаем разные проблемы игры и подготовки.

— У «Кайрата» очень молодой тренер. Сложно ли работать в команде, когда есть игроки практически твоего возраста или даже старше?

— Сложно. У меня есть такой опыт, мне было 26 лет, это сложный процесс, но реальный, все зависит от таланта и уровня готовности. Например, Лобановский начинал, когда ему было 32 года. Перед тем, как принять такое решение, Кайрат Советаевич наверняка провел много бесед с главным тренером.

— Есть ли игроки. которые понравились в матче «Кайрат» — «Ордабасы»?

— Отметил бы умелую игру защитников «Ордабасы», а также пару африканских полузащитников (Махлангу и Диакате). У «Кайрата» есть неплохие игроки с потенциалом, но им не хватает мощи.

— Как вы относитесь к идеи расширения РПЛ с помощью клубов из постсоветского пространства?

— Это нормально. В этом случае мы получим более сильный чемпионат, казахстанские клубы могут усилить чемпионат России. Да, казахстанские клубы не сильнее таких команд, как «Уфа», но у них потенциал выше. Например, у «Кайрата» потенциала больше, чем у многих команд из второй восьмерки РПЛ.

Отметим, что 73-летний Гаджиев в прошлом был ассистентом в сборных СССР, СНГ и России. Как главный тренер он работал с «Анжи», «Крыльями Советов», «Сатурном», нижегородской «Волгой», «Амкаром» и японским «Санфречче Хиросимой». В июне 2019 года Гаджиев стал президентом нового клуба «Махачкала».

Алибек Кабенов  .

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