«Тобол» подписал бывшего одноклубника Уэйна Руни
Защитник сборной Литвы Витаутас Андрюшкявичюс стал игроком «Тобола». Об этом объявил официальный сайт костанайского клуба.
Защитник сборной Литвы Витаутас Андрюшкявичюс стал игроком «Тобола». Об этом объявил официальный сайт костанайского клуба.
Последним клубом Андрюшкявичуса была литовская «Судува», которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин. До этого он выступал за американские «Ди Си Юнайтед», где был одноклубником Уэйна Руни, и «Портленд Тимберс», голландский «Камбюр», шведский «Юргорден» и польскую «Лехию», а начинал карьеру в «Каунасе».
За сборную Литвы 28-летний Андрюшкявичюса провел 30 матчей. Его контракт с «Тоболом» рассчитан до ноября 2020 года.