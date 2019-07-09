«Тобол» подписал бывшего одноклубника Уэйна Руни

Последним клубом Андрюшкявичуса была литовская «Судува», которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин. До этого он выступал за американские «Ди Си Юнайтед», где был одноклубником Уэйна Руни, и «Портленд Тимберс», голландский «Камбюр», шведский «Юргорден» и польскую «Лехию», а начинал карьеру в «Каунасе».