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18:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» подписал бывшего одноклубника Уэйна Руни

Защитник сборной Литвы Витаутас Андрюшкявичюс стал игроком «Тобола». Об этом объявил официальный сайт костанайского клуба.

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Последним клубом Андрюшкявичуса была литовская «Судува», которую тренирует казахстанец Владимир Чебурин. До этого он выступал за американские «Ди Си Юнайтед», где был одноклубником Уэйна Руни, и «Портленд Тимберс», голландский «Камбюр», шведский «Юргорден» и польскую «Лехию», а начинал карьеру в «Каунасе».

За сборную Литвы 28-летний Андрюшкявичюса провел 30 матчей. Его контракт с «Тоболом» рассчитан до ноября 2020 года.

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