«Реал» взял в предсезонный тур украинца Лунина, Хамеса в списке нет
Мадридский «Реал» опубликовал список футболистов, которые отправятся с командой в турне по Северной Америке.
Мадридский «Реал» опубликовал список футболистов, которые отправятся с командой в турне по Северной Америке.
Одним из игроков, который имеет шансы сыграть на полях США и Канады является украинец Андрей Лунин. Напомним, в прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Леганес».
В то же время не нашлось места в команде Зидана колумбийцу Хамесу Родригесу. Предыдущие два сезона он на правах аренды выступал за «Баварию», а сейчас, по сообщениям СМИ, близок к переходу в «Наполи».
В туре по США и Канаде «Реал» сыграет с мюнхенской «Баварией» (21 июля), лондонским «Арсеналом» (24 июля) и «Атлетико» Мадрид (27 июля).
Полностью список игроков, отправившихся в Северную Америку, выглядит так: