«Реал» взял в предсезонный тур украинца Лунина, Хамеса в списке нет

Одним из игроков, который имеет шансы сыграть на полях США и Канады является украинец Андрей Лунин. Напомним, в прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Леганес».

В то же время не нашлось места в команде Зидана колумбийцу Хамесу Родригесу. Предыдущие два сезона он на правах аренды выступал за «Баварию», а сейчас, по сообщениям СМИ, близок к переходу в «Наполи».