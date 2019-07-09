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18:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» взял в предсезонный тур украинца Лунина, Хамеса в списке нет

Мадридский «Реал» опубликовал список футболистов, которые отправятся с командой в турне по Северной Америке.

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Источник: Reuters

Одним из игроков, который имеет шансы сыграть на полях США и Канады является украинец Андрей Лунин. Напомним, в прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Леганес».

В то же время не нашлось места в команде Зидана колумбийцу Хамесу Родригесу. Предыдущие два сезона он на правах аренды выступал за «Баварию», а сейчас, по сообщениям СМИ, близок к переходу в «Наполи».

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В туре по США и Канаде «Реал» сыграет с мюнхенской «Баварией» (21 июля), лондонским «Арсеналом» (24 июля) и «Атлетико» Мадрид (27 июля).

Полностью список игроков, отправившихся в Северную Америку, выглядит так:

  • Вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Андрей Лунин, Диего Альтубе
  • Защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Ферлан Менди, Альваро Одриосола, Хави Эрнандес, Адриан де ла Фуэнте.
  • Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос, Иско, Хайме Сеоане, Альваро Фидальго.
  • Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Эден Азар, Родриго Гоэс, Лука Йович, Такефуса Кубо.
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