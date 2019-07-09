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21:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболисту «Реала» предложили 1,3 миллиона евро в неделю

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл получил предложение о переходе в один из клубов китайской Суперлиги. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте El Chiringuito.

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Источник: AP 2019

По информации издания, 29-летнему хавбеку предложили контракт, по которому он будет получать 1,3 миллиона евро в неделю. При этом название клуба не разглашается. Отмечается, что в «Реале» решили отклонить это предложение.

В мае сообщалось, что Бэйл недоволен положением в клубе. Тогда он якобы заявил, что если руководство «Реала» хочет, чтобы он покинул клуб, то ему должны заплатить по 17 миллионов евро за три оставшихся по контракту сезона. В прошедшем сезоне Бэйл сыграл 42 матча за сливочных во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал шесть голевых передач.

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Футболист перешел в «Реал» в 2013 году. Его трансфер из английского «Тоттенхэма» обошелся сливочным в 100 миллионов евро.

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