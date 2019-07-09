Футболисту «Реала» предложили 1,3 миллиона евро в неделю

По информации издания, 29-летнему хавбеку предложили контракт, по которому он будет получать 1,3 миллиона евро в неделю. При этом название клуба не разглашается. Отмечается, что в «Реале» решили отклонить это предложение.

В мае сообщалось, что Бэйл недоволен положением в клубе. Тогда он якобы заявил, что если руководство «Реала» хочет, чтобы он покинул клуб, то ему должны заплатить по 17 миллионов евро за три оставшихся по контракту сезона. В прошедшем сезоне Бэйл сыграл 42 матча за сливочных во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал шесть голевых передач.