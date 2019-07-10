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09:36 (мск), источник: Sports.Ru

UOL: ПСЖ лишил Неймара премии за этику. Он не явился на предсезонку

Стало известно, как «ПСЖ» наказал Неймара за неявку на предсезонку.

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По информации UOL Esporte, парижане оштрафовали игрока, то есть лишили его премии за этику, которая прописана в контракте.

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Премия Неймара составляет 375 тысяч евро в месяц (больше 10% от его зарплаты — 3,5 млн евро в месяц), об этом в марте сообщал Football Leaks.

Парижане платят игрокам за то, чтобы они приветствовали и благодарили болельщиков до и после матчей.

Кроме того, игроки должны вовремя приходить на тренировки, давать интервью и не портить имидж клуба.

UOL не уточнил, о какой именно сумме идет речь. Однако за нарушения месячная премия удерживается полностью или частично, как в случае с хавбеком Марко Верратти, которого наказали за вождение в нетрезвом виде.

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