UOL: ПСЖ лишил Неймара премии за этику. Он не явился на предсезонку

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

По информации UOL Esporte, парижане оштрафовали игрока, то есть лишили его премии за этику, которая прописана в контракте.

Читайте также Неймар сообщил Леонардо и президенту ПСЖ о желании покинуть клуб

Премия Неймара составляет 375 тысяч евро в месяц (больше 10% от его зарплаты — 3,5 млн евро в месяц), об этом в марте сообщал Football Leaks.

Парижане платят игрокам за то, чтобы они приветствовали и благодарили болельщиков до и после матчей.

Кроме того, игроки должны вовремя приходить на тренировки, давать интервью и не портить имидж клуба.