Чемпион мира и Европы по футболу Хаби Алонсо возглавил вторую команду «Реал Сосьедада»

«Чувствую, что вернулся домой», — написал на своей странице в Twitter Алонсо. Испанец выступал в составе команды с 1998 по 2004 год.

Алонсо завершил карьеру футболиста в 2017 году. В прошлом сезоне испанец работал тренером детской команды мадридского «Реала» (игроки не старше 13 лет). Под его руководством юные футболисты заняли первое место в чемпионате Испании в своем возрасте. Титул стал первым в тренерской карьере 37-летнего испанца.