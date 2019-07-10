Чемпион мира и Европы по футболу Хаби Алонсо возглавил вторую команду «Реал Сосьедада»
ТАСС, 10 июля. Чемпион мира по футболу Хаби Алонсо стал главным тренером второй команды испанского «Реал Сосьедада». Об этом сообщила
ТАСС, 10 июля. Чемпион мира по футболу Хаби Алонсо стал главным тренером второй команды испанского «Реал Сосьедада». Об этом сообщила
«Чувствую, что вернулся домой», — написал на своей странице в Twitter Алонсо. Испанец выступал в составе команды с 1998 по 2004 год.
Алонсо завершил карьеру футболиста в 2017 году. В прошлом сезоне испанец работал тренером детской команды мадридского «Реала» (игроки не старше 13 лет). Под его руководством юные футболисты заняли первое место в чемпионате Испании в своем возрасте. Титул стал первым в тренерской карьере 37-летнего испанца.
Полузащитник выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год, также он играл за испанский «Эйбар», английский «Ливерпуль» и немецкую «Баварию», дважды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА. На его счету чемпионские титулы национальных первенств Испании и Германии, трофеи Кубка и Суперкубка Англии, Испании и Германии. В составе сборной Испании Алонсо стал двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира.