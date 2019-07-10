СМИ: Футболиста «Барселоны» Пике обязали выплатить €2 млн задолженности по налогам

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По ее информации, Национальная судебная коллегия Испании отклонила жалобу спортсмена на решение Центрального административно-хозяйственного суда.

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Данное постановление, которое было вынесено в 2016 году, обязывало Пике выплатить €2,1 млн в виде штрафов и задолженности по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год. Испанские власти сочли, что футболист симулировал передачу своих имиджевых прав своему предприятию Kerad Project 2006, чтобы заплатить меньше налогов.

Теперь Пике может подать кассационную жалобу в Верховный суд Испании.

32-летний футболист является воспитанником «Барселоны», за основную команду клуба выступает с 2008 года. До этого он также играл за английский «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2008 год и испанскую «Сарагосу» (в аренде с 2006 по 2007 год).