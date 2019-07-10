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12:11 (мск), источник: Vesti.kz

Отзаявленный «Астаной» легионер с опытом игры в Лиге Европы вернулся в КПЛ

Сербский полузащитник Марко Станоевич подписал контракт с павлодарским «Иртышом», сообщает официальный сайт клуба.

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31-летний хавбек известен в Казахстане по выступлениям за «Астану» (13 матчей) и карагандинский «Шахтер» (34 матча, пять голов).

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Последний сезон он провел в греческом «Левидиакосе», состав которого пополнил в 2018 году после того, как столичный клуб отзаявил его.

Станоевич — воспитанник сербского футбольного клуба «Црвена Звезда», в молодежной команде которой и начинал свою профессиональную карьеру. Выступал за сербские клубы «Рад», «Сопот», «Лaкташи», а также «Аль-Фатех» (Саудовская Арабия), «Симург» (Азербайджан) и «Шериф» (Молдова).

В составе «Шерифа» играл под руководством Милана Милановича. Вместе с «Шерифом» дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Молдовы. В сезоне-2013/14 вместе с командой пробился в групповой этап Лиги Европы.

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