Забастовка и санкции: как Неймар бежит из ПСЖ

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Самовольный отпуск

Трансферная сага об обратном переходе бразильского форварда «ПСЖ» Неймара в «Барселону» уже затмила собой историю двухлетней давности, когда нападающий укатил в Париж за сумму отступных в €222 млн, чтобы «выйти из тени Месси».

Сделать этого у Нея, очевидно, не получилось, и его положение в парижской команде уже осложнилось из-за появления другой угрозы — еще юного, но уже монструозного французского нападающего Килиана Мбаппе.

Но главное, что за два сезона сам бразилец разочаровался в «ПСЖ», который не способен пройти дальше первой стадии плей-офф Лиги чемпионов, кто бы ни был в соперниках, а также в самой жизни в Париже.

Неймар хочет обратно в «Барселону». Там его мечтают видеть бывшие партнеры по убийственному атакующему трезубцу «МСН» — Лионель Месси и Луис Суарес, — а в столице Франции уже не отрицают возможность продажи. Вот только дело само по себе не сдвигается с мертвой точки, и к моменту начала предсезонной подготовки парижского клуба сделка не находится даже на стадии активного обсуждения.

В итоге Неймар не прибыл 8 июля в стан «ПСЖ», когда все игроки команды уже официально вышли из отпуска, чем взбесил руководство.

Клуб уже объявил, что применит к самому дорогому игроку мира серьезные санкции.

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Предпродажная подготовка

«Причина неявки Неймара была известна. Все планировалось еще за год в рамках деятельности сына в Instituto Neymar Jr. (благотворительный фонд. — “Газета.Ru”). Мы не могли отложить мероприятие, и он вернется 15 июля. Все просто, никакой драмы. “ПСЖ” знает об этом и принимает участие в деятельности Instituto Neymar Jr», — рассказал отец и одновременно агент футболиста Неймар-старший.

Правда, в то, что дела обстоят именно так, никто особенно не поверил. В этом случае точно не было бы заявлений о применении санкций к игроку.

Кстати, не было бы их наверняка и в случае, если бы парижане хотели сохранить футболиста в своем составе нынешним летом. Агрессивная риторика чемпионов Франции указывает на то, что они готовы к продаже некогда своего главного актива.

Подробности взаимоотношений Неймара и клуба опубликовал UOL Esporte. По его информации, на прошлой неделе Неймар имел телефонный разговор с недавно вернувшимся в клуб спортивным директором Леонардо. Тот сформулировал свое видение будущего «ПСЖ», игрок заверил, что ему все нравится, но он все равно хочет уйти.

В известность о намерениях форварда были также поставлены одноклубники и партнеры по сборной Бразилии Тиаго Силва, Маркиньос и еще не покинувший команду на момент разговора Дани Алвес.

Но главное, что игрок ввел в курс дела президента клуба Нассера Аль-Хеллаифи, который не так давно на брифинге с прессой резко высказался о том, что «ПСЖ» не будет удерживать игроков, не желающих играть за эту команду.

Вопрос цены

Сам Неймар сразу по окончании сезона связывался с руководством «Барселоны» и, как сообщают испанские СМИ, просился обратно. Более того, бразилец вроде как принял все условия, выдвинутые ему каталонским клубом: сокращение зарплаты, публичные извинения за ситуацию двухлетней давности и отказ от продолжения тяжбы за невыплаченный «Барсой» ранее бонус лояльности свыше пары десятков миллионов.

С желанием игрока все понятно, сама «Барселона» тоже не прочь вернуть суперзвезду, которая так ярко светила в свою бытность сине-гранатовой, открыт для продажи и «ПСЖ», однако со сделкой есть несколько проблем.

Цена за нападающего кусается. Неймар стал на два года старше и получил за это время с десяток травм, так ни разу и не отыграв в Лиге 1 даже 30 матчей за сезон, однако продавать его дешевле, чем купили, в Париже не намерены.

По информации различных СМИ, существует три варианта сделки. Либо «Барса» платит разом те же €222 млн, которые были два года назад заплачены ей, либо переводит на счет «ПСЖ» €170 млн и отдает одного из игроков, либо в сделке будут участвовать два интересующих французов футболиста испанского клуба и €130 млн.

Условия для каталонцев, прямо скажем, неоднозначные, а отвратительные отношения между клубами только усугубляют проблему.

Два года назад «ПСЖ» был взбешен попытками испанцев увести у парижского клуба итальянского полузащитника Марко Верратти. Тогда хавбек даже начал саботировать тренировки, но в итоге так и не был продан и вернулся в команду.

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Собственно, выкуп Неймара за отступные был в том числе и актом мести катарского шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани «Барселоне».

Собственно, сейчас на самом деле все упирается в позицию именно этого человека. Если Аль-Тани решит сохранить Неймара, то нападающий никуда не уйдет. Если же шейх захочет продать футболиста — Аль-Хеллаифи и Леонардо возьмут под козырек.

Второе вероятнее, поскольку постоянные травмы не позволяют использовать Неймара в команде на полную катушку (от английского «Манчестер Юнайтед» парижане вылетели из Лиги чемпионов, пока Ней лечился), да и преследующие игрока скандалы вредят клубной репутации.

Так или иначе, вопрос перехода решится еще не очень скоро, а потому любителям трансферных сериалов еще будет, чем насладиться нынешним летом.