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14:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за проблем с трансфером Гризманна

«Барселона» по-прежнему не может осуществить переход нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

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Источник: Reuters

Как сообщает AS, каталонский клуб хотел сегодня, 10 июля, выплатить за футболиста отступные в размере € 120 млн, чтобы уже в пятницу, 12 июля, можно было представить его болельщикам, а в начале следующей недели он мог приступить к тренировкам с новыми партнёрами по команде.

Однако у «Барселоны» возникли проблемы с банками, а «Атлетико» отказался от варианта с рассрочкой. Из-за этого пострадали работники клуба, которым задержали выплату зарплаты за июнь на три дня.

Напомним, 27-летний Гризманн в конце минувшего сезона объявил о своём уходе из «Атлетико». С 1 июля сумма отступных в его контракте уменьшилась с € 200 млн до € 120 млн.

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