Отказавшегося вернуться в ПСЖ Неймара заметили на пляже

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На ролике видно, что футболист играет в футбольный волейбол с друзьями. При этом 8 июля сообщалось, что Неймар не явился в расположение ПСЖ для возобновления тренировок.

СМИ связали отказ бразильца приехать в расположение парижан с его желанием перейти в «Барселону». По информации Diario Sport, в последние несколько дней Неймар волновался из-за того, что вопрос о его трансфере не решен, и уведомил ПСЖ об отказе возвращаться к тренировкам. Отец футболиста сказал, что отсутствие сына связано с деятельностью благотворительной организации Instituto Neymar Jr.

Также сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры по Неймар с французским клубом. Сам бразилец принял первое же предложение каталонцев по контракту.