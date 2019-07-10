Отказавшегося вернуться в ПСЖ Неймара заметили на пляже
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар был замечен на пляже в
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар был замечен на пляже в
На ролике видно, что футболист играет в футбольный волейбол с друзьями. При этом 8 июля сообщалось, что Неймар не явился в расположение ПСЖ для возобновления тренировок.
СМИ связали отказ бразильца приехать в расположение парижан с его желанием перейти в «Барселону». По информации Diario Sport, в последние несколько дней Неймар волновался
Также сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры по Неймар с французским клубом. Сам бразилец принял первое же предложение каталонцев по контракту.
Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.