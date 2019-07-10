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15:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Отказавшегося вернуться в ПСЖ Неймара заметили на пляже

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар был замечен на пляже в Сан-Паулу. Об этом сообщается Twitter-аккаунте globoesporte.com.

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14
фотографий
14
фотографий

На ролике видно, что футболист играет в футбольный волейбол с друзьями. При этом 8 июля сообщалось, что Неймар не явился в расположение ПСЖ для возобновления тренировок.

Во время загрузки произошла ошибка.

СМИ связали отказ бразильца приехать в расположение парижан с его желанием перейти в «Барселону». По информации Diario Sport, в последние несколько дней Неймар волновался из-за того, что вопрос о его трансфере не решен, и уведомил ПСЖ об отказе возвращаться к тренировкам. Отец футболиста сказал, что отсутствие сына связано с деятельностью благотворительной организации Instituto Neymar Jr.

Также сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры по Неймар с французским клубом. Сам бразилец принял первое же предложение каталонцев по контракту.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

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