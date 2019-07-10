«Бавария» ищет замену Левандовскому в «Ювентусе»

Источник: AP 2019

Ожидается, что нападающий может заменить поляка Роберта Левандовски в составе мюнхенской «Баварии».

За немецкую команду хорват выступал с 2012 по 2014 год. В составе «Баварии» он дважды становился чемпионом Германии, также смог выиграть два Кубка страны.

Один раз завоевал первое место Лиги чемпионов, чемпионата мира на клубном уровне, а также Суперкубки УЕФА и Германии.

Соглашение Манджукича с «бьянконери» истекает летом 2021 года. За сезон игрок получает €4 млн. В составе «Юве» хорват сыграл в 33 матчах, записав на себя десять голов и отдав шесть голевых передач.