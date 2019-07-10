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16:33 (мск), источник: Газета.Ру

«Бавария» ищет замену Левандовскому в «Ювентусе»

Форвард туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может вернуться в немецкую Бундеслигу, сообщает Sportbild.

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Источник: AP 2019

Ожидается, что нападающий может заменить поляка Роберта Левандовски в составе мюнхенской «Баварии».

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За немецкую команду хорват выступал с 2012 по 2014 год. В составе «Баварии» он дважды становился чемпионом Германии, также смог выиграть два Кубка страны.

Один раз завоевал первое место Лиги чемпионов, чемпионата мира на клубном уровне, а также Суперкубки УЕФА и Германии.

Соглашение Манджукича с «бьянконери» истекает летом 2021 года. За сезон игрок получает €4 млн. В составе «Юве» хорват сыграл в 33 матчах, записав на себя десять голов и отдав шесть голевых передач.

По оценке Transfermarkt форвард обойдется потенциальным покупателям в €18 млн.

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