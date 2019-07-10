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15:40 (мск), источник: ТАСС

Черышев приступил к тренировкам с «Валенсией» после травмы

ТАСС, 10 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Денис Черышев, получивший травму в апреле этого года, приступил к тренировкам в составе испанской футбольной команды «Валенсия». Об этом сообщает издание As.

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Источник: AFP 2019

Ранее «Валенсия» объявила о достижении принципиальной договоренности с испанским «Вильярреалом» о трансфере 28-летнего Черышева, однако официальное соглашение с игроком еще не подписано.

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В прошедшем сезоне Черышев, принадлежавший «Вильярреалу», выступал на правах аренды за «Валенсию». Он получил травму в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:1) в апреле. Пресс-служба валенсийцев сообщила, что по итогам медицинского обследования у полузащитника выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого коленного сустава с переломом верхней части большеберцовой кости, футболист выбыл до конца сезона. Во вторник главный врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что Черышев вернется в общую группу в течение одной-двух недель.

В минувшем сезоне Черышев принял участие в 41 матче в составе «Валенсии», забив четыре мяча и отдав три голевые передачи. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Испании (2019). Черышев является воспитанником школы мадридского «Реала», в составе клуба он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2015/16. В сезоне-2013/14 он на правах аренды выступал за испанскую «Севилью», вместе с которой стал победителем Лиги Европы.

В составе сборной России на счету Черышева 22 матча и девять голов. На чемпионате мира 2018 года он принял участие в пяти встречах, в которых забил четыре мяча.

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