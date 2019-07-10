«Кайрат» выиграл со счетом 33:0 в матче юношеского чемпионата Казахстана

Матч состоялся сегодня, 10 июля, в Караганде и завершился со счетом 33:0. При этом уже по итогам первого тайма алматинцы провели 15 безответных мячей в ворота оппонента.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/emEhur7d4HA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в первенстве республики принимают участие юношеские команды «Тобола», «Акжайыка», «Шахтера», «Каспия», «Актобе», «Алтая», «Окжетпеса», «Семея», «Ордабасы», «Кызылжара», «Жетысу» и академии «Онтустик».