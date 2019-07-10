«Кайрат» выиграл со счетом 33:0 в матче юношеского чемпионата Казахстана
Юношеская команда «Кайрата» разгромила соперников из «Атырау» в первенстве Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Юношеская команда «Кайрата» разгромила соперников из «Атырау» в первенстве Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч состоялся сегодня, 10 июля, в Караганде и завершился со счетом 33:0. При этом уже по итогам первого тайма алматинцы провели 15 безответных мячей в ворота оппонента.
Отметим, что в первенстве республики принимают участие юношеские команды «Тобола», «Акжайыка», «Шахтера», «Каспия», «Актобе», «Алтая», «Окжетпеса», «Семея», «Ордабасы», «Кызылжара», «Жетысу» и академии «Онтустик».
Добавим, что основная команда алматинского «Кайрата» уже завтра, 11 июля, проведет матч первого отборочного раунда Лиги Европы с боснийским клубом «Широки Бриег». Матч состоится в городе Мостар в 01:00 по столичному времени.