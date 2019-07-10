Милитао покинул первую пресс-конференцию в «Реала» из-за головокружения

Напомним, сегодня 21-летний бразилец был представлен в качестве игрока «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Перед презентацией он прошёл медицинский осмотр.

Милитао перешёл в «Порту» из «Сан-Паулу» прошлым летом, заключив с португальским клубом соглашение до 2023 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. В сезоне-2018/19 он принял участие в 20 матчах португальской Примейры (все — в основном составе) и стал автором 2 голов. Также Милитао провёл 7 матчей в Лиге чемпионов, в которых забил 1 мяч.