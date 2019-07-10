Сине-гранатовый негатив. «Барселона» притягивает скандалы
Разбираемся, почему каталонский клуб столь критикуем в последнее время.
Разбираемся, почему каталонский клуб столь критикуем в последнее время.
Новый сезон в Европе еще не начался, но над «Барселоной» уже навис мощный циклон из негатива и антипатии. Так уж совпало, что три главных футбольных скандала, которые у всех на слуху, напрямую или косвенно связаны с каталонским клубом. И пока клуб в своих соцсетях, презентуя новичков, активно запускает слоган «Ready to color» («Готовы раскрашивать»), намекая на яркую игру, его настоящее видится, скорее, в
С одной стороны, Неймар и Гризманн бойкотируют тренировки «ПСЖ» и «Атлетико» якобы в ожидании переезда под
И мало кого волнует, что у Неймара на
Но все поспешили обвинить в его прогуле именно «Барселону» — и каталонцам не на кого пенять
Потому что за последние годы все привыкли к тому, что игроки, попадающие в сферу
В 2017 году сперва Дембеле стал саботировать тренировки дортмундской «Боруссии», затем Коутинью принялся прогуливать ливерпульские занятия, теперь вот Гризманн манкирует старт предсезонки «матрасников» и через своих представителей сообщает мадридскому клубу, что выкупит свой контракт, заплатив отступные в размере 120 миллионов евро. Каталонцев давно пытаются уличить в том, что они договариваются с чужими футболистами за спиной у их работодателей, в обход такта и приличий — и, похоже, почва под этими обвинениями все же есть.
Впрочем, не только заигрывания с футболистами, которые еще не принадлежат «Барсе», направляют на нее гнев болельщиков других команд, — порой каталонцев подставляют собственные игроки. Так произошло с Месси, который накинулся на южноамериканскую конфедерацию футбола, обвинив ее в коррупции, работе с судьями и помощи бразильцам на домашнем Кубке Америки. Бумеранг вернулся к нему очень быстро.
И речь даже не о том, что в КОНМЕБОЛ рассматривают возможность отстранения аргентинского капитана от игр за сборную на два года, что почти наверняка будет означать завершение его карьеры в национальной команде. На слова Месси отреагировали, в том числе, защитники «канариньи» Маркиньюс и Тиагу Силва, которые напомнили ему о наиболее полемичных играх «Барселоны». «Иногда бывает так, что после поражений мы пытаемся обвинить во всем других людей. Когда «ПСЖ» проиграл «Барселоне» со счетом 1:6, мне кажется, что Месси исполнил роль судьи, но никто не обсуждал судейство в пользу «Барсы», — сказал Силва. «В «Барселоне» и сборной у него все шло как по маслу, но никогда не видел, чтобы он жаловался на коррупцию», — добавил Маркиньос.
И вот уже то, что произошло на футбольном поле в Бразилии между двумя южноамериканскими сборными, вызывает в памяти арбитра Дениза Айтекина и волну негатива в адрес каталонцев.
Вряд ли эта волна станет последней.