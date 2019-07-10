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18:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сине-гранатовый негатив. «Барселона» притягивает скандалы

Разбираемся, почему каталонский клуб столь критикуем в последнее время.

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Источник: Reuters

Ready to color?

Новый сезон в Европе еще не начался, но над «Барселоной» уже навис мощный циклон из негатива и антипатии. Так уж совпало, что три главных футбольных скандала, которые у всех на слуху, напрямую или косвенно связаны с каталонским клубом. И пока клуб в своих соцсетях, презентуя новичков, активно запускает слоган «Ready to color» («Готовы раскрашивать»), намекая на яркую игру, его настоящее видится, скорее, в черно-белых тонах.

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С одной стороны, Неймар и Гризманн бойкотируют тренировки «ПСЖ» и «Атлетико» якобы в ожидании переезда под сине-гранатовое крыло, с другой — Месси, разжигая страсти на Кубке Америки выпадом с обвинениями в коррупции в адрес КОНМЕБОЛ, вызывает встречный огонь критики, который накрывает и аргентинца, и «Барсу». И имидж клуба оказывается под ударом.

Случай Неймара

И мало кого волнует, что у Неймара на самом-то деле могла быть масса причин не явиться в парижский клуб в понедельник, 8 июля, чтобы начать предсезонную подготовку. Например, воскресная победа «канариньи» на КА-2019, которую бразильцы точно отмечали с размахом — и нападающий «ПСЖ», как большой любитель вечеринок, вряд ли остался в стороне. Напомню, что он, выступая в «Барсе», несколько лет подряд специально получал желтые карточки, чтобы заработать дисквалификацию и, обеспечив самоотвод от игр, уезжал в марте праздновать день рождения своей сестры.

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Неймар умеет отдыхать

Но все поспешили обвинить в его прогуле именно «Барселону» — и каталонцам не на кого пенять из-за этого, кроме как на самих себя.

Список прогульщиков

Потому что за последние годы все привыкли к тому, что игроки, попадающие в сферу сине-гранатовых интересов, начинают вить веревки из своих прежних клубов (так, скорее всего, происходит и в других местах, просто случаи с «Барсой» нагляднее и свежее).

В 2017 году сперва Дембеле стал саботировать тренировки дортмундской «Боруссии», затем Коутинью принялся прогуливать ливерпульские занятия, теперь вот Гризманн манкирует старт предсезонки «матрасников» и через своих представителей сообщает мадридскому клубу, что выкупит свой контракт, заплатив отступные в размере 120 миллионов евро. Каталонцев давно пытаются уличить в том, что они договариваются с чужими футболистами за спиной у их работодателей, в обход такта и приличий — и, похоже, почва под этими обвинениями все же есть.

Усман Дембеле | Источник: РИА

Демарш Месси

Впрочем, не только заигрывания с футболистами, которые еще не принадлежат «Барсе», направляют на нее гнев болельщиков других команд, — порой каталонцев подставляют собственные игроки. Так произошло с Месси, который накинулся на южноамериканскую конфедерацию футбола, обвинив ее в коррупции, работе с судьями и помощи бразильцам на домашнем Кубке Америки. Бумеранг вернулся к нему очень быстро.

И речь даже не о том, что в КОНМЕБОЛ рассматривают возможность отстранения аргентинского капитана от игр за сборную на два года, что почти наверняка будет означать завершение его карьеры в национальной команде. На слова Месси отреагировали, в том числе, защитники «канариньи» Маркиньюс и Тиагу Силва, которые напомнили ему о наиболее полемичных играх «Барселоны». «Иногда бывает так, что после поражений мы пытаемся обвинить во всем других людей. Когда «ПСЖ» проиграл «Барселоне» со счетом 1:6, мне кажется, что Месси исполнил роль судьи, но никто не обсуждал судейство в пользу «Барсы», — сказал Силва. «В «Барселоне» и сборной у него все шло как по маслу, но никогда не видел, чтобы он жаловался на коррупцию», — добавил Маркиньос.

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Как менялся имидж Месси

И вот уже то, что произошло на футбольном поле в Бразилии между двумя южноамериканскими сборными, вызывает в памяти арбитра Дениза Айтекина и волну негатива в адрес каталонцев.

Вряд ли эта волна станет последней.

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