Золотая жила. «Бенфика» заработала на продаже воспитанников 300 миллионов
После трансфера Жоау Феликса в «Атлетико» доходы лиссабонского клуба от продажи десяти лучших воспитанников за последние четыре года превысили 300 миллионов евро.
После трансфера Жоау Феликса в «Атлетико» доходы лиссабонского клуба от продажи десяти лучших воспитанников за последние четыре года превысили 300 миллионов евро.
«Бенфика» уже не первый год выделяется в Португалии умением искать юных игроков и доводить их до первой команды, а затем продавать за большие деньги. Поначалу клубу очень помогал суперагент Жорже Мендеш (хотя и сейчас курирует крупные сделки «Бенфики»). Именно с его подачи «Монако» в 2015-м приобрел двух дублеров «орлов» за 31 миллион евро, а «Валенсия» купила еще одного за 15. Двое из них, Бернарду Силва и Жоау Канселу выросли в звезд, Иван Кавалейру заиграл на хорошем уровне.
С тех пор доходы «Бенфики» от продажи доморощенных футболистов только росли. И после продажи Жоау Феликса в «Атлетико» за 120 миллионов, клуб преодолел отметку в 300 миллионов евро за трансферы воспитанников.
Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра еще в прошлом сезоне заявил, что главное направление — ставка на воспитанников. Это новая модель развития клуба. Талантливых игроков будут чаще привлекать к матчам за первую команду, и через определенное время продавать в большие клубы. В Португалии молодежь «Бенфики» — это бренд, есть и название: «Сделано в Сейшале». Именно в этом городке 13 лет назад появилась база и академия клуба под названием Caixa Futebol Campus. И четыре года назад академия начала давать плоды.
После ряда громких переходов воспитанников в европейские гранды руководство «Бенфики» задумалось о выходе марки «Сделано в Сейшале» на международный уровень. Теперь у академии есть собственная
Нынешнее поколение воспитанников «орлов» выдалось особенно талантливым. Помимо Феликса в первой команде в сезоне-2018/19 заиграли еще три футболиста. Это защитник Ферру и полузащитники Флорентину Луиш с Жедсоном Фернандешем.
Учитывая достижения молодых футболистов в главной команде, клуб пересмотрел модель их продажи в европейские гранды. Теперь игроков не будут отдавать при первом же интересе, как было с тем же Бернарду Силвой. Президент «Бенфики» планирует обкатывать талантливую молодежь несколько сезонов, а затем продавать за сумму отступных, прописанных в контракте. В клубе мечтают взять Лигу чемпионов с командой, в которой главные роли будут играть воспитанники.
Сейчас у «орлов» появился целый ряд молодых футболистов, которые либо выступают в первой команде, либо привлекаются к тренировкам и близки к основе. Многие из них подписали новые соглашения, в которых сумма выкупа начинается от 60 миллионов евро.
Клуб с севера Португалии на протяжении многих лет был лидером по продажам своих футболистов в европейские гранды. Правда, модель работы у «Порту» была иной. Клуб продавал не своих воспитанников, а купленных задешево и выращенных в первой команде до уровня «звезда» латиноамериканцев. Все помнят примеры Хамеса Родригеса, Фалькао, а также защитников Данилу и Алекса Сандру. Недавняя успешная продажа — Эдер Милитау. Бразильского защитника приобрели за 7 миллионов евро, а через год продали в «Реал» за 50.
А вот с воспитанниками у «Порту» не все хорошо. Они есть, нынешнее поколение 19-летних даже выиграло Юношескую Лигу УЕФА в прошлом сезоне. Проблема в том, что в главной команде им не доверяют. Поэтому они не очень быстро растут в цене и не так известны в Европе.
Академия «Спортинга»