Золотая жила. «Бенфика» заработала на продаже воспитанников 300 миллионов

Бренд «Сделано в Сейшале»

«Бенфика» уже не первый год выделяется в Португалии умением искать юных игроков и доводить их до первой команды, а затем продавать за большие деньги. Поначалу клубу очень помогал суперагент Жорже Мендеш (хотя и сейчас курирует крупные сделки «Бенфики»). Именно с его подачи «Монако» в 2015-м приобрел двух дублеров «орлов» за 31 миллион евро, а «Валенсия» купила еще одного за 15. Двое из них, Бернарду Силва и Жоау Канселу выросли в звезд, Иван Кавалейру заиграл на хорошем уровне.

С тех пор доходы «Бенфики» от продажи доморощенных футболистов только росли. И после продажи Жоау Феликса в «Атлетико» за 120 миллионов, клуб преодолел отметку в 300 миллионов евро за трансферы воспитанников.

8 июля. Мадрид. Представление Жоао Феликса в качестве игрока мадридского "Атлетико" | Источник: Reuters

Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра еще в прошлом сезоне заявил, что главное направление — ставка на воспитанников. Это новая модель развития клуба. Талантливых игроков будут чаще привлекать к матчам за первую команду, и через определенное время продавать в большие клубы. В Португалии молодежь «Бенфики» — это бренд, есть и название: «Сделано в Сейшале». Именно в этом городке 13 лет назад появилась база и академия клуба под названием Caixa Futebol Campus. И четыре года назад академия начала давать плоды.

После ряда громких переходов воспитанников в европейские гранды руководство «Бенфики» задумалось о выходе марки «Сделано в Сейшале» на международный уровень. Теперь у академии есть собственная пиар-служба, которая занимается продвижением бренда.

Источник: Спорт-Экспресс

Нынешнее поколение воспитанников «орлов» выдалось особенно талантливым. Помимо Феликса в первой команде в сезоне-2018/19 заиграли еще три футболиста. Это защитник Ферру и полузащитники Флорентину Луиш с Жедсоном Фернандешем.

Учитывая достижения молодых футболистов в главной команде, клуб пересмотрел модель их продажи в европейские гранды. Теперь игроков не будут отдавать при первом же интересе, как было с тем же Бернарду Силвой. Президент «Бенфики» планирует обкатывать талантливую молодежь несколько сезонов, а затем продавать за сумму отступных, прописанных в контракте. В клубе мечтают взять Лигу чемпионов с командой, в которой главные роли будут играть воспитанники.

Самые высокие отступные у воспитанников «Бенфики»

Источник: Спорт-Экспресс

Сейчас у «орлов» появился целый ряд молодых футболистов, которые либо выступают в первой команде, либо привлекаются к тренировкам и близки к основе. Многие из них подписали новые соглашения, в которых сумма выкупа начинается от 60 миллионов евро.

Что в «Порту» и «Спортинге»?

Клуб с севера Португалии на протяжении многих лет был лидером по продажам своих футболистов в европейские гранды. Правда, модель работы у «Порту» была иной. Клуб продавал не своих воспитанников, а купленных задешево и выращенных в первой команде до уровня «звезда» латиноамериканцев. Все помнят примеры Хамеса Родригеса, Фалькао, а также защитников Данилу и Алекса Сандру. Недавняя успешная продажа — Эдер Милитау. Бразильского защитника приобрели за 7 миллионов евро, а через год продали в «Реал» за 50.

Источник: Спорт-Экспресс

А вот с воспитанниками у «Порту» не все хорошо. Они есть, нынешнее поколение 19-летних даже выиграло Юношескую Лигу УЕФА в прошлом сезоне. Проблема в том, что в главной команде им не доверяют. Поэтому они не очень быстро растут в цене и не так известны в Европе.

Академия «Спортинга» когда-то входила в тройку лучших в мире. Теперь же между ней и «Бенфикой» пропасть. «Орлы» стали предлагать лучшие условия родителям детей, оплачивать или предоставлять транспорт, хорошие условия для жилья. Да и сама академия у «Бенфики» новая, тогда как «Спортинг» давно не занимался модернизацией. Сократить пропасть с этого сезона попытается новый президент «львов» Фредерику Варандаш, он уже попросил улучшить условия на базе с академией и особенное внимание уделить качеству газонов. Теперь молодым снова будет уделяться больше внимания. Но вряд ли в ближайшие годы «Спортинг», за 2018-й растерявший большую часть воспитанников, сможет угнаться за соседями.