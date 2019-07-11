«ПСЖ» оштрафовал Неймара за неявку на предсезонную подготовку

Напомним, о демарше футболиста стало известно 8 июня. «ПСЖ» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил об отсутствии Неймара на тренировочной базе.

Позже отец и агент Неймара заявил, что клуб знал о том, что игрок вернётся с опозданием в связи с деятельностью его благотворительного фонда Instituto Neymar Jr.