«Челси» сыграл вничью с ирландским клубом в 1-м матче под руководством Лэмпарда
Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард провёл первый официальный матч у руля лондонского клуба. Его подопечные не сумели удержать победу в матче с ирландским «Богемианс» — 1:1.
Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард провёл первый официальный матч у руля лондонского клуба. Его подопечные не сумели удержать победу в матче с ирландским «Богемианс» — 1:1.
Британский гранд играл не основным составом, однако уже на 8-й минуте счёт был открыт бельгийцем Миши Батшуайи. Игра шла к победе «Челси», пока на 89-й минуте счёт не сравнял Эрик Моллой.
«Богемианс» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Ирландии. Английская