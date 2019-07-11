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00:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» сыграл вничью с ирландским клубом в 1-м матче под руководством Лэмпарда

Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард провёл первый официальный матч у руля лондонского клуба. Его подопечные не сумели удержать победу в матче с ирландским «Богемианс» — 1:1.

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Источник: Reuters

Британский гранд играл не основным составом, однако уже на 8-й минуте счёт был открыт бельгийцем Миши Батшуайи. Игра шла к победе «Челси», пока на 89-й минуте счёт не сравнял Эрик Моллой.

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«Богемианс» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Ирландии. Английская Премьер-лига стартует 9 августа. В матче первого тура подопечные Лэмпарда встретятся с «Манчестер Юнайтед», которым руководит Уле-Гуннар Сульшер.

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