Футболист «Арсенала» Косьельни отказался ехать с командой в тур по США

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«Мы крайне разочарованы действиями Косьельни. Они противоречат четким инструкциям клуба. Надеемся, что вопрос удастся решить. На данный момент мы не будем предоставлять дальнейших комментариев по этому поводу», — говорится в заявлении клуба.

По данным СМИ, интерес к 33-летнему французу проявляют немецкие клубы «Боруссия» (Дортмунд) и «Байер», французский «Лион», «Монако» и итальянский «Милан». Портал Transfermarkt оценивает защитника в €8 млн.