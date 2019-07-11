Более 97% испанских футболистов не знают, какие препараты запрещены WADA

Авторы исследования, сотрудники факультета спорта Хайме Моренте, Томас Сандонай и Микель Сабала, опросили 1324 футболиста из 88 команд, в том числе 304 игроков профессиональной лиги.

97,4% опрошенных заявили, что не знакомы со списком запрещенных препаратов WADA. Более того, 95% опрошенных вообще не знают, что это за агентство.

Пять процентов футболистов признались, что хотя бы раз в своей спортивной карьере употребляли запрещенные препараты, при этом 23,7% заявили, что знают коллег, которые это делают.