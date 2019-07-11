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18:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Более 97% испанских футболистов не знают, какие препараты запрещены WADA

МАДРИД, 11 июл — РИА Новости. Более 97% испанских футболистов не знают, какие именно препараты включены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных, говорится в в пресс-релизе Университета Гранады, проводившего соответствующее исследование.

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Авторы исследования, сотрудники факультета спорта Хайме Моренте, Томас Сандонай и Микель Сабала, опросили 1324 футболиста из 88 команд, в том числе 304 игроков профессиональной лиги.

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97,4% опрошенных заявили, что не знакомы со списком запрещенных препаратов WADA. Более того, 95% опрошенных вообще не знают, что это за агентство.

Пять процентов футболистов признались, что хотя бы раз в своей спортивной карьере употребляли запрещенные препараты, при этом 23,7% заявили, что знают коллег, которые это делают.

«Несмотря на то, что существуют исследования, посвященные другим видам спорта, это беспрецедентное исследование на национальном и международном уровне из-за сложности доступа к этому типу выборки и запретного характера словосочетания “допинг в футболе”», — отмечают его авторы.

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