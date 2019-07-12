СМИ: «Интер» официально начал переговоры с «МЮ» о трансфере Лукаку

Источник: Reuters

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По информации портала, «Интер» предложил вариант с двухлетней арендой Лукаку с обязательством выкупа. Отмечается, что «нерадзурри» оценивают сделку в 70 миллионов евро, но «Юнайтед» просит за 26-летнего футболиста 83 миллиона и не собирается уступать бельгийца за меньшую сумму.

«Это была официальная встреча, как и должно быть между двумя крупными клубами, такими как «МЮ» и «Интер», — сказал спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио по возвращении из Англии.