СМИ: «Интер» официально начал переговоры с «МЮ» о трансфере Лукаку

По информации портала, «Интер» предложил вариант с двухлетней арендой Лукаку с обязательством выкупа. Отмечается, что «нерадзурри» оценивают сделку в 70 миллионов евро, но «Юнайтед» просит за 26-летнего футболиста 83 миллиона и не собирается уступать бельгийца за меньшую сумму.
«Это была официальная встреча, как и должно быть между двумя крупными клубами, такими как «МЮ» и «Интер», — сказал спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио по возвращении из Англии.
Лукаку в прошедшем сезоне забил 15 мячей в 45 встречах за «Манчестер Юнайтед», за который он выступает с лета 2017 года.