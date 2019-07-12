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10:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» достигла договоренности о трансфере Абэ из «Касима Антлерс»

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. «Барселона» достигла договоренности о трансфере полузащитника Хироки Абэ из «Касима Антлерс», сообщается на сайте японского футбольного клуба.

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Источник: AP 2019

Отмечается, что «Барселона» подпишет контракт с 20-летним футболистом сборной Японии после того, как он пройдет медицинское обследование.

Это трудное решение покинуть команду в этом сезоне, но я решил переехать в «Барселону». Считаю, что различные трудности и препятствия, с которыми я столкнусь, необходимы для моего развития.
Хироки Абэ
новичок «Барселоны»

Абэ сыграл за «Касима Антлерс» 49 матчей в чемпионате Японии и забил четыре мяча. В 2018 году он был признан лучшим молодым игроком. Дебютировал в сборной Японии в 2019 году на Кубке Америки в Бразилии.

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