Васильев в Бресте, Ллуллаку в «Шахтере», Пейович в «Динамо». Что происходит на трансферном рынке чемпионата Беларуси

ДИНАМО БРЕСТ

Пришли: п В. Васильев (Энергетик-БГУ).



Ушли: н Фамейе (Оренбург, Россия, Д1).



22-летний казахский полузащитник Васильев, имеющий статус нелегионера, — стилеобразующий игрок «Энергетика"-БГУ. Лучший ассистент первой лиги-2018, он проявляет талант плеймейкера и на более высоком уровне. Васильев наравне со Стасевичем лучший распасовщик нынешнего чемпионата (по 6 голевых передач), которого до высокой кондиции умело довел Анатолий Юревич. Отлично исполняет «стандарты», обладает поставленным ударом. Ну и вообще это самобытный, индивидуально сильный футболист с высокой культурой паса. Известно, что раньше к нему предметный интерес проявлял БАТЭ. А сейчас вот переманили к себе коллекционеры мастеров из брестского «Динамо». Также надо заметить, что наравне с ним контракты заключены и еще с двумя игроками «Энергетика» — волнорез Носко и форвард-бомбардир Садовский. Правда, оба сразу же вернулись под знамена «студентов» на условиях аренды до конца сезона.

Источник: Прессбол





БАТЭ

Пришли: —



Ушли: п Глеб.



ШАХТЕР

Пришли: з Шибун (Торпедо-БелАЗ — конец аренды), з Ламбулич (Пролетер, Сербия, Д1), з Хадаркевич (Славия), н Ллуллаку (Астра, Румыния, Д1), н В. Лисакович (Рудеш, Хорватия, Д2 — конец аренды).



Ушли: п Игнатенко.



Два наиболее заметных приобретения горняков — сербский защитник Ламбулич и албанский форвард Ллуллаку, которым на чужбине не будет тоскливо рядом с соотечественниками Античем и Бакаем. 21-летний Ламбулич из «Пролетера» — центральный защитник. А Ллуллаку может действовать как на острие атаки, так и на левом краю. С 16 мячами он стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии-2016/17. Затем сменил «Газ-Метан» на «Астану» и выиграл чемпионат Казахстана. А после был игроком «Тобола», итальянской «Виртус Энтеллы» и румынской «Астры». Возможно, это как раз тот исполнитель, которого так не хватает Сергею Ташуеву на позиции центрфорварда. А может, группу атаки горняков все-таки способен усилить «блудный сын» Виталий Лисакович, вернувшийся из Хорватии?

Источник: Прессбол

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ

Пришли: в Козлов (Иртыш, Россия, Д3).



Ушли: в Тымбур, з Ольссон, з Шибун (Шахтер — конец аренды), п Котляров (Елгава, Латвия, Д1), н Краснов (Смолевичи, Д2).



Жодинцы отказались от услуг игроков, имевших мало практики или не имевших ее вовсе. Ольссону и Котлярову при этом помешали травмы. Белорусский хавбек, кстати, тут же вернулся к возглавлявшему «Торпедо"-БелАЗ ранее Олегу Кубареву, нынче стоящему у руля латвийской «Елгавы».



ДИНАМО МИНСК

Пришли: п Треботич, п Пейович (Младост, Сербия, Д1).



Ушли: з Дьяков, п Чочиев (Балтика, Россия, Д2), п Гавазай, п Муниру (Тамбов, Россия, Д1).



28-летний Пейович — игрок середины поля, преимущественно опорной зоны. Интересно, будет ли Сергей Гуренко использовать балканца именно на этом участке поля. И если да, то как там станет распределяться игровое время между ним, Капленко, Яхая и Олехновичем. Уроженец Хорватии, Пейович имеет гражданство Сербии. С чемпионатом этой страны и связана почти вся его биография.

Источник: Прессбол





ИСЛОЧЬ

Пришли: з Папуш (конец дисквалификации).



Ушли: в Березин, п Слабашевич, н Холодинский, н Руденок, н Агекян.



НЕМАН

Пришли: н Акулинин (Арсенал, Киев, Украина, Д1).



Ушли: п Рудик (Городея), н Н’Дженг (Азия).



ГОРОДЕЯ

Пришли: п Рудик (Неман).



Ушли: н Сорочкин.



СЛАВИЯ

Пришли: з Сорокин (Мир, Украина, Д3), п Нар, н Тетте.



Ушли: з Хадаркевич (Шахтер), п Мемешев.



У мозырян приобретений пока три. Украинский защитник Сорокин из команды «Мир», что из села Горностаевка и из украинского Д3. А еще два ганца, способных сыграть как на острие атаки, так и на краю. Нар — экс-игрок чешского «Баника» и болгарского «Левски», который, как утверждает википедия, покинул из-за плохих кондиций и несерьезного отношения к тренировкам. А где провел минувший год Тетте, науке точно неизвестно.



ВИТЕБСК

Пришли: п Сантос (Лажеаденсе, чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия), н Матеус (Беласица, Македония, Д1).



Ушли: п Приемов.



Витебляне продолжают придерживаться бразильского вектора на трансферном рынке. Ледесма, Вандерсон, Фурлан, а теперь и Сантос. Любопытно, что это за фрукт и как он адаптируется на другом конце земли.

Источник: Прессбол