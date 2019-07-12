Черышев подписал контракт с «Валенсией» до 2022 года, отступные — €80 млн
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Валенсия» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника сборной России Дениса Черышева из «Вильярреала».
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Валенсия» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника сборной России Дениса Черышева из «Вильярреала».
Как отмечается в сообщении, контракт с 28-летним хавбеком рассчитан до 2022 года, сумма отступных составляет 80 миллионов евро.
Ранее испанские СМИ сообщали, что сумма трансфера Черышева составит 5 миллионов евро.
Черышев перешел в «Вильярреал» в 2016 году, а в августе прошлого года был отдан в аренду в «Валенсию». В минувшем сезоне россиянин забил четыре мяча в 41 матче в составе «летучих мышей». Ранее Черышев также играл за мадридский «Реал» и «Севилью».
На счету футболиста девять голов в 22 матчах за сборную России, в составе которой он выступал на домашнем чемпионате мира-2018.