Черышев подписал контракт с «Валенсией» до 2022 года, отступные — €80 млн

Как отмечается в сообщении, контракт с 28-летним хавбеком рассчитан до 2022 года, сумма отступных составляет 80 миллионов евро.

Черышев перешел в «Вильярреал» в 2016 году, а в августе прошлого года был отдан в аренду в «Валенсию». В минувшем сезоне россиянин забил четыре мяча в 41 матче в составе «летучих мышей». Ранее Черышев также играл за мадридский «Реал» и «Севилью».