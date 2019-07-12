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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черышев подписал контракт с «Валенсией» до 2022 года, отступные — €80 млн

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Валенсия» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника сборной России Дениса Черышева из «Вильярреала».

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, контракт с 28-летним хавбеком рассчитан до 2022 года, сумма отступных составляет 80 миллионов евро.

Ранее испанские СМИ сообщали, что сумма трансфера Черышева составит 5 миллионов евро.

Черышев перешел в «Вильярреал» в 2016 году, а в августе прошлого года был отдан в аренду в «Валенсию». В минувшем сезоне россиянин забил четыре мяча в 41 матче в составе «летучих мышей». Ранее Черышев также играл за мадридский «Реал» и «Севилью».

На счету футболиста девять голов в 22 матчах за сборную России, в составе которой он выступал на домашнем чемпионате мира-2018.

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