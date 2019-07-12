Казахстанский тренер может возглавить футбольный клуб из Португалии

Накануне в Алматы приехал президент Генеральной ассамблеи лиги клубов Португалии и владелец команды, интересующейся Кузнецовым. На встрече с казахстанцем были обсуждены детали сделки. Сам специалист пока раздумывает над предложением.

Сейчас 33-летний Кузнецов также входит в тренерский штаб молодежной сборной Казахстана (U-21). Ранее он работал в юношеских сборных Казахстана до 17 и 19 лет. Он первым пригласил в сборную юного Еркебулана Сейдахмета.