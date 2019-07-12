Казахстанский тренер может возглавить футбольный клуб из Португалии
Главный тренер юношеской сборной Казахстана (до 15 лет) Александр Кузнецов может возглавить клуб из Португалии. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.
Главный тренер юношеской сборной Казахстана (до 15 лет) Александр Кузнецов может возглавить клуб из Португалии. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.
Накануне в Алматы приехал президент Генеральной ассамблеи лиги клубов Португалии и владелец команды, интересующейся Кузнецовым. На встрече с казахстанцем были обсуждены детали сделки. Сам специалист пока раздумывает над предложением.
Сейчас 33-летний Кузнецов также входит в тренерский штаб молодежной сборной Казахстана (U-21). Ранее он работал в юношеских сборных Казахстана до 17 и 19 лет. Он первым пригласил в сборную юного Еркебулана Сейдахмета.
В 2016 году Кузнецов с юношеской сборной Казахстана (до 17 лет) выиграл домашний Кубок Президента РК. В январе 2017 года эту же команду он довел до финала международного турнира Мемориал Гранаткина с участием 16 сборных — тогда подопечные Кузнецова уступили России.