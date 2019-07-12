Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Арсенал Т
Динамо
Футбол. Еврокубки
11.07
Широки Бриег
Кайрат
12
Футбол. Еврокубки
11.07
Стьярнан
Левадия
21
Футбол. Еврокубки
11.07
Брейдаблик
Вадуц
00
Футбол. Первый дивизион
13.07
Спартак-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
13.07
Томь
Армавир
Все события
Фоторепортажи
8Бразилия выиграла Кубок Америки
15Бразильцы обыграли Аргентину в полуфинале Кубка Америки
18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Янис Хаджи, которым интересовался «Спартак», подписал контракт с «Генком»

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Румынский футболист Янис Хаджи подписал контракт с «Генком», сообщается на сайте бельгийской команды.

Наверх
Источник: Reuters

Полузащитник провел прошлый сезон в румынском «Вииторуле». В сезоне-2018/19 он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, забил 14 голов и помог команде выиграть Кубок Румынии. Ранее Хаджи защищал цвета итальянской «Фиорентины».

Читайте также
Сыну Хаджи предложили уникальный контракт
Соглашение 20-летнего румына с «Генком» рассчитано на пять лет. Ранее бельгийские СМИ сообщали, что за переход хавбека действующий чемпион Бельгии заплатит около 10 миллионов евро.

Янис является сыном бывшего футболиста сборной Румынии, «Барселоны» и турецкого «Галатасарая» Георге Хаджи. Ранее СМИ сообщали, что в услугах молодого полузащитника заинтересован московский «Спартак», который предлагал «Вииторулу» 12 миллионов евро.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Генк
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вииторул
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Отсидевший 13 лет в колонии футболист дал совет Кокорину и Мамаеву
Курникова объяснила, почему не вышла замуж за Иглесиаса
Зинедин Зидан покинул расположение мадридского «Реала»
«Атлетико» подаст в суд на «Барселону» из-за трансфера Гризманна
Черышев подписал контракт с «Валенсией» до 2022 года
Грузинский футболист назвал причину ухода из «Локомотива»
Капитан «Ростова» может покинуть клуб в летнее трансферное окно
«Краснодар» может подписать Миху Зайца
Ягр: Если бы не я, «Вашингтон» никогда бы не заполучил Овечкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь