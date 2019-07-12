Янис Хаджи, которым интересовался «Спартак», подписал контракт с «Генком»

Полузащитник провел прошлый сезон в румынском «Вииторуле». В сезоне-2018/19 он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, забил 14 голов и помог команде выиграть Кубок Румынии. Ранее Хаджи защищал цвета итальянской «Фиорентины».

Соглашение 20-летнего румына с «Генком» рассчитано на пять лет. Ранее бельгийские СМИ сообщали, что за переход хавбека действующий чемпион Бельгии заплатит около 10 миллионов евро.