Янис Хаджи, которым интересовался «Спартак», подписал контракт с «Генком»
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Румынский футболист Янис Хаджи подписал контракт с «Генком», сообщается на сайте бельгийской команды.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Румынский футболист Янис Хаджи подписал контракт с «Генком», сообщается на сайте бельгийской команды.
Полузащитник провел прошлый сезон в румынском «Вииторуле». В сезоне-2018/19 он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, забил 14 голов и помог команде выиграть Кубок Румынии. Ранее Хаджи защищал цвета итальянской «Фиорентины».
Янис является сыном бывшего футболиста сборной Румынии, «Барселоны» и турецкого «Галатасарая» Георге Хаджи. Ранее СМИ сообщали, что в услугах молодого полузащитника заинтересован московский «Спартак», который предлагал «Вииторулу» 12 миллионов евро.