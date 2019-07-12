«Его зарплата стала вдвое меньше»: Боранбаев рассказал о продаже игрока сборной Казахстана в Бельгию

За алматинцев 22-летний Вороговский выступал три с половиной сезона. О его переходе в «Беерсхот» было объявлено 29 июня. На данный момент казахстанец провел один матч за бельгийский клуб.

«Готовы ли мы отпускать своих футболистов в зарубежные чемпионаты? Однозначно, — говорит Боранбаев. — Вообще хотел бы заострить ваше внимание на одном моменте: он поехал на зарплату вдвое меньше того, что было у него в нашем клубе.

И вообще, когда он подписывал с нами контракт, то сразу сказал, что хочет сначала стать игроком основы у нас, заиграть в сборной, а после этого попробовать себя в Европе. У него уже тогда была четкая задача, он был нацелен на отъезд. И работал над этим. Пахал, был профессионален. И таких парней надо приводить в пример подрастающему поколению.

Он любит футбол в себе, а не себя в футболе. Нам не нужны такие, кто сразу задает вопрос: «а какая у меня будет зарплата?». Те, кто считает, что у него в «Кайрате» маленькая зарплата, могут спокойно искать себе другие варианты, таких мы не держим.

По словам Боранбаева, «Кайрат» заработал на трансфере Вороговского, а эта сумма может вырасти в случае перепродажи.

«Да, нам за него заплатили. Пусть это небольшие деньги, но это все-таки сделка. И мы в дальнейшем можем заработать больше, если “Беерхост” продаст его в другой клуб», — отметил Боранбаев.

На вопрос о том, готов ли «Кайрат» отпустить других лидеров, Боранбаев дал утвердительный ответ. В частности его спросили про лучшего бомбардира КПЛ Адеринсолу Эсеолу — украинцем интересуются в Турции.

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«Конечно. Но пока все это лишь разговоры. Клуб не получал никаких предложений. Я сам тоже слышал эти разговоры про Эсеолу, Куата, Исламхана, Суюмбаева. Но пока это остается лишь болтовней, никто к нам по ним не обращался. Если будет интерес, то будем разговаривать. Яна же мы отпустили. Просто нужно обо всем нормально договариваться, можно найти правильное для всех решение», — сказал Боранбаев.