Гризманн: Буду преданно биться за футболку «Барселоны»
Французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свой переход из мадридского «Атлетико» в «Барселону».
Французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свой переход из мадридского «Атлетико» в «Барселону».
«Пришло время принять новый вызов.
28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.