Текущие события
Футбол. Премьер-лига
12.07
Арсенал Т
Динамо
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Спартак-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Армавир
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Уфа
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Чайка
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Балтика
Все события
Фоторепортажи
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
29«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
12 июля, источник: Чемпионат.com

Гризманн: Буду преданно биться за футболку «Барселоны»

Французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал свой переход из мадридского «Атлетико» в «Барселону».

Наверх
Источник: Reuters

«Пришло время принять новый вызов. Наконец-то наши пути с “Барселоной” объединились. Я буду преданно биться за футболку команды», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.

Читайте также
«Атлетико» хочет оспорить в суде трансфер Гризманна
Сумма выкупа французского футболиста составила € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна € 800 млн.

28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.

Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Американская красотка взбесила этим жестом всю Англию!
Чемпионат России по футболу возобновился матчем в Туле
Тремя матчами в субботу продолжится программа первого тура ЧР
Денис Черышев стал самым дорогим российским футболистом
Футболист «Зенита» перешел в итальянский клуб на правах аренды
Голландка побила мировой рекорд Мастерковой, державшийся 23 года
«Мемуары гейши»: Медведева показала фрагмент новой программы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь