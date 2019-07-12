Гризманн: Буду преданно биться за футболку «Барселоны»

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«Пришло время принять новый вызов. Наконец-то наши пути с “Барселоной” объединились. Я буду преданно биться за футболку команды», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.

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Сумма выкупа французского футболиста составила € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна € 800 млн.