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09:24 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Ювентус» заплатит за трансфер футболиста «Аякса» де Лигта €82 млн

ТАСС, 13 июля. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» договорился о переходе защитника голландского «Аякса» Маттейса де Лигта за €82 млн. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист телеканала beIN Sports Танкерди Палмери.

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Источник: AP 2019

По информации источника, заработная плата 19-летнего защитника составит €12 млн. Еще €3 млн он сможет получить в виде бонусов. Мино Райола, который является агентом футболиста, заработает на данном трансфере €12 млн.

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Таким образом, де Лигт станет вторым самым дорогим защитником в истории. Лидером остается голландец Вирджил ван Дейк, перешедший из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за €84,5 млн в январе 2018 года.

В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 встреч за «Аякс», в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Защитник является воспитанником клуба. В общей сложности за основную команду «Аякса» он отыграл 117 матчей, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач. В составе клуба де Лигт стал чемпионом Нидерландов (2018/19) и обладателем Кубка Нидерландов (2018/19).

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