Клуб казахстанца Вороговского добился первого результата в суде за место в высшей лиге Бельгии

Апелляцию «Беерсхот» подал 11 июля. Решение суда означает, что Королевская футбольная ассоциация Бельгии (KBVB) и Профессиональная лига не могут начать чемпионаты в двух дивизионах, пока Бельгийский спортивный арбитражный суд (BAS) не вынесет окончательный приговор по делу «Мехелена».

1 июня KBVB сослала «Мехелен» в третью лигу из-за скандала с договорными матчами и коррупцией, а его место в высшем дивизионе передала «Беерсхоту». Клуб подал апелляцию в BAS, и 10 июля суд отменил решение KBVB.

В прошлом сезоне «Мехелен» в плей-офф за выход в высшую лигу победил как раз «Беерсхот». Клуб Вороговского ранее сделал заявление, в котором назвал доказанными факты коррупции и «договорняков» в стане конкурента.

В «Беерсхоте» намерены дойти до УЕФА, чтобы получить место в высшей лиге. В случае окончательного перевода во второй дивизион клуб намерен взыскать с KBVB финансовые потери за сезон.