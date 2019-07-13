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10:05 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанца Вороговского добился первого результата в суде за место в высшей лиге Бельгии

Суд первой инстанции Брюсселя запретила начинать сезон в высшей и второй лигах Бельгии после апелляции «Беерсхота», за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Апелляцию «Беерсхот» подал 11 июля. Решение суда означает, что Королевская футбольная ассоциация Бельгии (KBVB) и Профессиональная лига не могут начать чемпионаты в двух дивизионах, пока Бельгийский спортивный арбитражный суд (BAS) не вынесет окончательный приговор по делу «Мехелена».

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1 июня KBVB сослала «Мехелен» в третью лигу из-за скандала с договорными матчами и коррупцией, а его место в высшем дивизионе передала «Беерсхоту». Клуб подал апелляцию в BAS, и 10 июля суд отменил решение KBVB.

В прошлом сезоне «Мехелен» в плей-офф за выход в высшую лигу победил как раз «Беерсхот». Клуб Вороговского ранее сделал заявление, в котором назвал доказанными факты коррупции и «договорняков» в стане конкурента.

В «Беерсхоте» намерены дойти до УЕФА, чтобы получить место в высшей лиге. В случае окончательного перевода во второй дивизион клуб намерен взыскать с KBVB финансовые потери за сезон.

Напомним, о переходе 22-летнего Вороговского «Беерсхот» объявил 29 июня. Футболист успел дать первое интервью в качестве новичка и дебютировал в предсезонной игре. Ранее уроженец Талгара выступал за «Кайрат», в котором провел три с половиной сезона.

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