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10:09 (мск), источник: ТАСС

Голевая передача Руни спасла «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче MLS против «Нью-Инглэнд»

ТАСС, 13 июля. Английский нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни помог своей команде уйти от поражения в матче против «Нью-Инглэнд», отдав голевую передачу. Встреча регулярного чемпионата завершилась со счетом 2:2.

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Источник: AP 2019

Руни, который является капитаном команды, ассистировал форварду Квинси Амарикве на 86-й минуте матча. Гол позволил «Ди Си Юнайтед» сравнять счет. Также в составе команды отличился полузащитник Леонардо Хара (43-я минута). У «Нью-Инглэнд» мячи забили форвард Тил Банбери (4) и хавбек Карлес Хиль (32).

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«Ди Си Юнайтед» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 32 очка в 21 матче. Руни является лучшим бомбардиром (10 голов) и лучшим ассистентом (шесть передач) клуба в текущем сезоне. Форвард играет за американскую команду с 2018 года, в его активе 43 матча, 24 гола и 12 передач.

Руни известен по выступлению за английские «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии. В составе «Эвертона» он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в «Манчестер Юнайтед», где стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах), а в июле 2017 года вернулся обратно в ливерпульскую команду. В составе «Манчестер Юнайтед» Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и один раз — трофей клубного чемпионата мира.

В активе форварда 119 матчей за сборную Англии, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе национальной команды Руни выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года и добирался до аналогичной стадии на двух чемпионатах Европы (2004, 2012). В 2017 году игрок завершил карьеру в сборной.

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