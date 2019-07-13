Голевая передача Руни спасла «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче MLS против «Нью-Инглэнд»

Источник: AP 2019

Руни, который является капитаном команды, ассистировал форварду Квинси Амарикве на 86-й минуте матча. Гол позволил «Ди Си Юнайтед» сравнять счет. Также в составе команды отличился полузащитник Леонардо Хара (43-я минута). У «Нью-Инглэнд» мячи забили форвард Тил Банбери (4) и хавбек Карлес Хиль (32).

«Ди Си Юнайтед» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 32 очка в 21 матче. Руни является лучшим бомбардиром (10 голов) и лучшим ассистентом (шесть передач) клуба в текущем сезоне. Форвард играет за американскую команду с 2018 года, в его активе 43 матча, 24 гола и 12 передач.

Руни известен по выступлению за английские «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии. В составе «Эвертона» он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в «Манчестер Юнайтед», где стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах), а в июле 2017 года вернулся обратно в ливерпульскую команду. В составе «Манчестер Юнайтед» Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и один раз — трофей клубного чемпионата мира.