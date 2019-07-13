Вратарь махнул ногой мимо мяча после паса партнера и пропустил автогол
Вратарь белорусского «Дняпро-МЧЗ» Артем Сороко пропустил автогол в матче чемпионата страны против «Энергетик-БГУ». Видео появилось во «ВКонтакте».
Вратарь белорусского «Дняпро-МЧЗ» Артем Сороко пропустил автогол в матче чемпионата страны против «Энергетик-БГУ». Видео появилось во «ВКонтакте».
На 69-й минуте защитник Егор Хвалько отдал пас голкиперу, однако Сороко, пытаясь вынести снаряд из штрафной, не попал по нему ногой. В итоге мяч закатился в сетку.
Встреча завершилась ос счетом 4:3 в пользу «Энергетик-БГУ».