«Барселона» готова отдать за Неймара € 130 млн и трёх игроков

По информации источника, за 27-летнего нападающего каталонский клуб будет готов заплатить € 130 млн. Также в сделку могут быть включены игроки сине-гранатовых — Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Нелсон Семеду и Самуэль Юмтити. «Барса» предложит парижанам право выбора включить в трансфер бразильца трёх игроков из этого списка.

Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, после чего бразилец перебрался в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн. Контракт форварда с парижским клубом действует до лета 2022 года. В минувшем сезоне Неймар сыграл на клубном уровне 28 матчей, забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач.