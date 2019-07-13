Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Краснодар-2
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чертаново
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Балтика
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник
Мордовия
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Химки
Авангард К
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал
Уфа
31
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Сочи
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Армавир
20
Футбол. Первый дивизион
13:00
Спартак-2
СКА-Хабаровск
22
Все события
Фоторепортажи
20Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
8Бразилия выиграла Кубок Америки
15:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Погба до € 200 млн из-за заявления Райолы

«Манчестер Юнайтед» поднял цену на своего полузащитника Поля Погба до € 200 млн, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Mirror.

Наверх
Источник: AP 2019

По информации источника, такое решение было принято руководством «красных дьяволов» после заявления агента 26-летнего хавбека Мино Райолы, который ранее сообщил, что манкунианский клуб давно знает о желании французского футболиста сменить команду. Также представитель игрока сказал, что не видит в действиях своего клиента ничего предосудительного.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба за € 170 млн. На полузащитника претендовали «Реал» и «Ювентус». Однако в итоге «старая синьора» вышла из борьбы за игрока. «Реал» готов заплатить за француза не более € 130 млн.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Американская красотка взбесила этим жестом всю Англию!
«Барселона» готова отдать за Неймара € 130 млн и трех игроков
Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции
Появление возобновившего карьеру Анюкова возможно уже в 1-м туре
0,006 секунды решили судьбу поула на Гран-при Великобритании
Боброва: Показательный Туктамышевой — «16+»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь