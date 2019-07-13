СМИ: «Интер» отстранил Икарди и Наингголана от тактических занятий

Источник: Reuters

Как отмечается в материале, руководство «Интера» сообщило игрокам, что не рассчитывает на них в следующем сезоне. Запрещать имеющему контракт с клубом футболисту тренироваться нельзя, поэтому в «Интере» решили допустить Икарди и Наингголана до тренировок, но оградить от посещения тактических занятий. Утверждается, что для них наняли «персонального тренера» Даниэле Бернаццани.

В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за «Интер», в которых забил 17 голов. В феврале он был лишен капитанской повязки и пропустил несколько игр. По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры о продлении контракта с клубом зашли в тупик.