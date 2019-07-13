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16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Интер» отстранил Икарди и Наингголана от тактических занятий

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Миланский футбольный клуб «Интер» отстранил нападающего Мауро Икарди и полузащитника Раджу Наингголана от тактических занятий с командой, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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Источник: Reuters

Как отмечается в материале, руководство «Интера» сообщило игрокам, что не рассчитывает на них в следующем сезоне. Запрещать имеющему контракт с клубом футболисту тренироваться нельзя, поэтому в «Интере» решили допустить Икарди и Наингголана до тренировок, но оградить от посещения тактических занятий. Утверждается, что для них наняли «персонального тренера» Даниэле Бернаццани.

В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за «Интер», в которых забил 17 голов. В феврале он был лишен капитанской повязки и пропустил несколько игр. По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры о продлении контракта с клубом зашли в тупик.

Наингголан в 36 играх за «нерадзурри» забил семь мячей.

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