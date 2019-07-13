«Жетысу» разгромил «Иртыш» в матче с автоголом и прервал серию поражений

Матч прошел в Талдыкоргане и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. Начало разгрому на 29-й минуте положил Олжас Керимжанов, замкнувший головой подачу с углового.

В компенсированное к первому тайму время «Жетысу» поймал соперника на контратаке и Ненад Адамович удвоил преимущество команды.

В самом начале второго тайма хозяева воспользовались ошибкой соперника и довели счет до крупного. Отличился Елжас Алтынбеков.

На 75-й минуте счет стал 4:0, когда защитник «Иртыша» Рафкат Аслан забил мяч в свои ворота.