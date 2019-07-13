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18:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» разгромил «Иртыш» в матче с автоголом и прервал серию поражений

Талдыкорганский «Жетысу» нанес поражение павлодарскому «Иртышу» в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

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Матч прошел в Талдыкоргане и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. Начало разгрому на 29-й минуте положил Олжас Керимжанов, замкнувший головой подачу с углового.

В компенсированное к первому тайму время «Жетысу» поймал соперника на контратаке и Ненад Адамович удвоил преимущество команды.

В самом начале второго тайма хозяева воспользовались ошибкой соперника и довели счет до крупного. Отличился Елжас Алтынбеков.

На 75-й минуте счет стал 4:0, когда защитник «Иртыша» Рафкат Аслан забил мяч в свои ворота.

Благодаря этой победе «Жетысу» прервал безвыигрышную серию из пяти матчей (три поражения) и набрал 26 очков, располагаясь на шестом месте в турнирной таблице. «Иртыш» (17) остался на девятой строчке.

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