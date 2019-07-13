«Жетысу» разгромил «Иртыш» в матче с автоголом и прервал серию поражений
Талдыкорганский «Жетысу» нанес поражение павлодарскому «Иртышу» в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Талдыкорганский «Жетысу» нанес поражение павлодарскому «Иртышу» в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Матч прошел в Талдыкоргане и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. Начало разгрому на 29-й минуте положил Олжас Керимжанов, замкнувший головой подачу с углового.
В компенсированное к первому тайму время «Жетысу» поймал соперника на контратаке и Ненад Адамович удвоил преимущество команды.
В самом начале второго тайма хозяева воспользовались ошибкой соперника и довели счет до крупного. Отличился Елжас Алтынбеков.
На 75-й минуте счет стал 4:0, когда защитник «Иртыша» Рафкат Аслан забил мяч в свои ворота.
Благодаря этой победе «Жетысу» прервал безвыигрышную серию из пяти матчей (три поражения) и набрал 26 очков, располагаясь на шестом месте в турнирной таблице. «Иртыш» (17) остался на девятой строчке.