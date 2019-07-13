«Челси» одержал первую победу под руководством Лэмпарда
Лондонский «Челси» в товарищеском матче разгромил ирландский «Сент-Патрикс» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Дублине.
Лондонский «Челси» в товарищеском матче разгромил ирландский «Сент-Патрикс» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Дублине.
Счёт на 14-й минуте открыл полузащитник Мейсон Маунт. В середине тайма преимущество лондонского клуба увеличил защитник Эмерсон. Во втором тайме дублем отметился французский нападающий Оливье Жиру.
Эта победа стала первой для «Челси» под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда.