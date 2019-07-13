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19:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» одержал первую победу под руководством Лэмпарда

Лондонский «Челси» в товарищеском матче разгромил ирландский «Сент-Патрикс» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Дублине.

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Источник: Reuters

Счёт на 14-й минуте открыл полузащитник Мейсон Маунт. В середине тайма преимущество лондонского клуба увеличил защитник Эмерсон. Во втором тайме дублем отметился французский нападающий Оливье Жиру.

Эта победа стала первой для «Челси» под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

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