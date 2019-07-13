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20:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Адвокат Гризманна: Антуан сильно разочарован отношением «Атлетико»

Севан Кариан, адвокат нападающего Антуана Гризманна, прокомментировал ситуацию вокруг перехода игрока из мадридского «Атлетико» в каталонскую «Барселону».

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Источник: Reuters

1 июля сумма отступных за Гризманна снизилась с € 200 млн до € 120 млн. Вчера «Барселона» выплатила необходимую сумму «Атлетико». «Матрасники» считают, что сине-гранатовые должны им ещё € 80 млн, поскольку договорённость с французом о переходе была достигнута ещё в марте.

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Антуан сильно разочарован отношением «Атлетико» и лидеров клуба, которые действуют недобросовестно и говорят противоположное тому, что они говорили ему лично.

«Пусть “Атлетико” поступает так, как считает нужным. Мы будем делать то же самое, если это потребуется. Сейчас Гризманн хочет думать только о новой главе в карьере. Он хочет отпраздновать эти выходные, открыв для себя новый дом», — приводит слова Кариана L'Équipe.

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