Адвокат Гризманна: Антуан сильно разочарован отношением «Атлетико»
Севан Кариан, адвокат нападающего Антуана Гризманна, прокомментировал ситуацию вокруг перехода игрока из мадридского «Атлетико» в каталонскую «Барселону».
Севан Кариан, адвокат нападающего Антуана Гризманна, прокомментировал ситуацию вокруг перехода игрока из мадридского «Атлетико» в каталонскую «Барселону».
1 июля сумма отступных за Гризманна снизилась с € 200 млн до € 120 млн. Вчера «Барселона» выплатила необходимую сумму «Атлетико». «Матрасники» считают, что
Антуан сильно разочарован отношением «Атлетико» и лидеров клуба, которые действуют недобросовестно и говорят противоположное тому, что они говорили ему лично.
«Пусть “Атлетико” поступает так, как считает нужным. Мы будем делать то же самое, если это потребуется. Сейчас Гризманн хочет думать только о новой главе в карьере. Он хочет отпраздновать эти выходные, открыв для себя новый дом», — приводит слова Кариана L'Équipe.