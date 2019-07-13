«Актобе» отыгрался с 0:2 у «Шахтера» в матче с пенальти и впервые в сезоне вышел в плюс

Матч, прошедший в Актобе, завершился со счетом 2:2.

При этом «горняки» сделали заявку на победу в первом тайме, забив два безответных мяча. Сначала на 30-й минуте Сергей Зенев открыл счет, а спустя восемь минут Иван Пешич удвоил преимущество команды.

Однако во втором тайме «Актобе» сумел отыграться. На 64-й минуте Асланбек Какимов реализовал пенальти, сократив отставание до минимума. А на 70-й минуте Абат Аймбетов сравнял счет, замкнув головой подачу с фланга.