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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» отыгрался с 0:2 у «Шахтера» в матче с пенальти и впервые в сезоне вышел в плюс

Карагандинский «Шахтер» упустил победа над «Актобе» в 18-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч, прошедший в Актобе, завершился со счетом 2:2.

При этом «горняки» сделали заявку на победу в первом тайме, забив два безответных мяча. Сначала на 30-й минуте Сергей Зенев открыл счет, а спустя восемь минут Иван Пешич удвоил преимущество команды.

Однако во втором тайме «Актобе» сумел отыграться. На 64-й минуте Асланбек Какимов реализовал пенальти, сократив отставание до минимума. А на 70-й минуте Абат Аймбетов сравнял счет, замкнув головой подачу с фланга.

После этой игры «Актобе», с которого было снято 12 очков, впервые в сезоне вышел в плюс и с одним баллом замыкает турнирную таблицу КПЛ. «Шахтер» (24) идет седьмым.

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