Неймар 15 июля присоединится к «ПСЖ» и проведёт встречу с Леонардо

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По данным источника, в этот же день форвард проведёт встречу со спортивным директором Леонардо. Ранее Неймар в телефонном разговоре сообщил Леонардо, что хочет покинуть клуб и вернуться в «Барселону».

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Напомним, Неймар не прибыл на старт предсезонной подготовки «Барселоны», объяснив это участием в благотворительном мероприятии.