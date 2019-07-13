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21:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар 15 июля присоединится к «ПСЖ» и проведёт встречу с Леонардо

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар в понедельник, 15 июля, прилетит в Париж и присоединится к команде, утверждает Sport.es.

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14
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По данным источника, в этот же день форвард проведёт встречу со спортивным директором Леонардо. Ранее Неймар в телефонном разговоре сообщил Леонардо, что хочет покинуть клуб и вернуться в «Барселону».

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Напомним, Неймар не прибыл на старт предсезонной подготовки «Барселоны», объяснив это участием в благотворительном мероприятии.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.

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