«Монако» уступил «Лозанне», Головин отыграл тайм

«Лозанна» (Швейцария) — «Монако» (Франция) — 2:1 (0:0)

Голы: Боскилиа, 65 (0:1). Туркес, 67 (1:1). Ндой, 87 (2:1).

Боскилиа, 65 (0:1). Туркес, 67 (1:1). Ндой, 87 (2:1). «Монако»: Бенальо (Нарди, 46), Жемерсон, Панзо, Глик (Силла, 46), Шадли (Аолу, 46), Фабрегас, Рони Лопеш, Головин (Боскилиа, 46), Жил Диаш, Мартинш, Кардона (Налду, 46).

Бенальо (Нарди, 46), Жемерсон, Панзо, Глик (Силла, 46), Шадли (Аолу, 46), Фабрегас, Рони Лопеш, Головин (Боскилиа, 46), Жил Диаш, Мартинш, Кардона (Налду, 46). 13 июля. Лозанна. Стадион «Олимпик де ла Понтез».

«Монако» и прибывший в расположение клуба Александр Головин продолжают подготовку к сезону в Швейцарии. На этот недельный сбор, за который команде помимо «Лозанны» предстоит сыграть с «Эвертоном» и «Валенсией», главный тренер Леонарду Жардим взял 19 футболистов. В списке нет травмированных Сидибе, Субашича и Йоветича. Зато есть ряд игроков, будущее которых в команде еще не определено. В ближайших встречах Жардим посмотрит и оценит резерв и определится, кого нужно оставить, а кого опять отдать в аренду.

Поэтому состав «Монако» на матч с клубом второго швейцарского дивизиона «Лозанной» был смешанным. Головин вышел на поле с первых минут и расположился на левом фланге в схеме 4−4−2. Помимо российского полузащитника в атакующей группе действовали Фабрегас, Желсон и Рони Лопеш. Место на острие атаки в отсутствие Фалькао занял 21-летний Кардона.

У «Монако» пожар в обороне и проблемы в атаке

Команда Жардима активно начала матч. На 7-й минуте эффективная связка прошлого сезона Головин — Желсон организовала первый опасный момент. Российский полузащитник отдал пас на ход португальцу, тот вбежал в штрафную, но пробил во вратаря.

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«Лозанна» позволила «Монако» провести сразу несколько атак в начале встречи, но потом защищалась довольно спокойно. Зато у ворот гостей время от времени начинался пожар. Оборона «Монако» как минимум трижды упускала игроков соперника за спину за 14 минут матча. Дважды «Лозанна» просто обязана была забивать. Но сначала после выхода один на один команду спас Бенальо, а чуть позже это сделала перекладина. В середине тайма швейцарцы открыли счет, правда, гол не засчитали из-за положения вне игры.

В первой половине матча «Лозанна» смотрелась лучше, создала много хороших моментов и могла вести с разницей в два-три мяча. «Монако» же включался в игру эпизодами и кошмарно действовал в обороне. В нападении у монегасков выделялись Головин, Желсон и Рони Лопеш, которые пытались обострить игру нестандартными действиями. Российский полузащитник чаще всего отдавал разрезающие передачи. И впервые пробил по воротам лишь на 39-й минуте. Удар с угла штрафной пришелся выше ворот.

Результативный сменщик Головина

После перерыва у «Монако» частично поменялся состав. Головина сменил бразилец Бошилья, Бенальо — Нарди, вместо Глика вышел Налду, Шадли уступил место Аолу.

Монегаски прибавили в агрессивности. Бошилья был активен на левом фланге, Фабрегас пытался забрасывать мяч на партнеров в штрафную. При этом в обороне «Монако» по-прежнему был не слишком хорош. «Лозанна» упустила очередной супермомент, когда Нарди выбил мяч с ленточки ворот после удара головой с нескольких метров. И все же первыми открыли счет гости. Отличился тот самый Бошилья, он получил мяч в штрафной и отправил его в ворота.

«Лозанна» довольно быстро отыгралась. После дальнего удара мяч отскочил к вбежавшему в штрафную Туркесу, который сравнял счет. В конце встречи швейцарцы вырвали победу. После заброса из глубины нападающий Ндойе отправил мяч в ворота Нарди.