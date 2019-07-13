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13 июля, источник: Vesti.kz

ЧФР не удержал победу перед ответным матчем с «Астаной» в Лиге чемпионов

Футболисты ЧФР перед ответной игрой с «Астаной» в Лиге чемпионов упустили победу в первом туре чемпионата Румынии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Домашний матч с «Политехникой Яссы» завершился со счетом 1:1. На 23-й минуте экс-хавбек «Актобе» и «Тобола» Чиприан Дяк вывел хозяев вперед, но на 62-й минуте защитник Андрей Мурешан отправил мяч в свои ворота.

Следующий матч ЧФР проведет в ночь с 17 на 18 июля, когда примет «Астану» в рамках первого отборочного раунда ЛЧ. Игра начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.

В первом матче «Астана» победила ЧФР со счетом 1:0, благодаря голу защитника Евгения Постникова.

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