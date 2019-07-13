ЧФР не удержал победу перед ответным матчем с «Астаной» в Лиге чемпионов
Футболисты ЧФР перед ответной игрой с «Астаной» в Лиге чемпионов упустили победу в первом туре чемпионата Румынии, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты ЧФР перед ответной игрой с «Астаной» в Лиге чемпионов упустили победу в первом туре чемпионата Румынии, передает корреспондент Vesti.kz.
Домашний матч с «Политехникой Яссы» завершился со счетом 1:1. На 23-й минуте
Следующий матч ЧФР проведет в ночь с 17 на 18 июля, когда примет «Астану» в рамках первого отборочного раунда ЛЧ. Игра начнется в 00:00 по времени
В первом матче «Астана» победила ЧФР со счетом 1:0, благодаря голу защитника Евгения Постникова.