ЧФР не удержал победу перед ответным матчем с «Астаной» в Лиге чемпионов

Домашний матч с «Политехникой Яссы» завершился со счетом 1:1. На 23-й минуте экс-хавбек «Актобе» и «Тобола» Чиприан Дяк вывел хозяев вперед, но на 62-й минуте защитник Андрей Мурешан отправил мяч в свои ворота.