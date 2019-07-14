Футболисты БАТЭ вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Встреча на поле «Борисов-Арены» началась с атак хозяев, и на 2-й минуте Неманья Милич вывел БАТЭ вперед. Не прошло и 10 мин, как Станислав Драгун сделал счет 2:0. Во втором тайме Кирилл Премудров сократил разрыв до минимума, но затем Игорь Стасевич и Максим Скавыш еще дважды поразили ворота Владимира Бушмы — 4:1 в пользу борисовчан, которые вышли на первое место в турнирной таблице. Их может опередить брестское «Динамо», которое 14 июля примет на своей арене минских динамовцев.