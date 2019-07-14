Футболисты БАТЭ вышли в лидеры чемпионата Беларуси
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ разгромили жодинское «Торпедо-БелАЗ» в матче 15-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ разгромили жодинское «Торпедо-БелАЗ» в матче 15-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча на поле «Борисов-Арены» началась с атак хозяев, и на 2-й минуте Неманья Милич вывел БАТЭ вперед. Не прошло и 10 мин, как Станислав Драгун сделал счет 2:0. Во втором тайме Кирилл Премудров сократил разрыв до минимума, но затем Игорь Стасевич и Максим Скавыш еще дважды поразили ворота Владимира Бушмы — 4:1 в пользу борисовчан, которые вышли на первое место в турнирной таблице. Их может опередить брестское «Динамо», которое 14 июля примет на своей арене минских динамовцев.
Результаты других игр: «Дняпро» (Могилев) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 3:4, «Минск» — «Ислочь» (Минский район) — 3:3, «Торпедо» (Минск) — «Гомель» — 1:2, «Неман» (Гродно) — «Слуцк» — 0:0.
Матчи «Славия» (Мозырь) — «Витебск» и «Городея» — «Шахтер» (Солигорск) перенесены на более поздние сроки.
Положение в группе лидеров: БАТЭ — 37 очков (15 матчей), «Динамо» (Брест) — 36 (14), «Шахтер» — 31 (14), «Торпедо-БелАЗ» — 27 (15), «Ислочь» — 26 (15), «Динамо» (Минск) — 25 (14).