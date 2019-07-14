Моуринью: Я голоден и хочу вернуться в футбол

«Поговорить о моём футболе? Сейчас у меня нет футбола. Да, я голоден и хочу вернуться, но жду предложения от подходящего клуба, подходящего проекта. Сейчас занимаюсь тем, чем хочу. Предпочёл бы работать, но мне мне нравятся другие виды спорта, и это хорошая возможность ими насладиться», — сказал Моуринью в интервью Sky Sports.