СМИ: Футболист «Барселоны» Дембеле отказался от перехода в «Баварию»

Источник: Reuters

По информации источника, 22-летний француз не хочет покидать испанский клуб, однако руководство «Барселоны» настаивает на его уходе.

Соглашение с полузащитником рассчитано до лета 2022 года, его стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет €100 млн.

Дембеле перешел в «Барселону» в 2017 году. В прошлом сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 9 передач. В составе испанской команды он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Также нападающий выступал за французский «Ренн» и немецкую «Боруссию» (Дортмунд), в составе которой стал обладателем Кубка Германии. За сборную Франции он провел 21 матч, отметившись двумя голами. Является чемпионом мира 2018 года.