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10:59 (мск), источник: Sports.Ru

Marca: Хамес близок к переходу в «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, скорее всего, в это межсезонье перейдет в «Атлетико».

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Источник: Reuters

Ключевым в осуществлении сделки стало желание самого игрока перебраться на «Ванда Метрополитано», и трансфер близок к завершению, сообщает Marca со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее главным претендентом на колумбийца был «Наполи», но итальянцы, судя по всему, не смогли договориться с «Реалом» по сумме трансфера.

Два последних сезона 28-летний Хамес на правах аренды провел в «Баварии», но главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не видит его в своей команде.

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