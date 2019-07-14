Marca: Хамес близок к переходу в «Атлетико»
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, скорее всего, в это межсезонье перейдет в «Атлетико».
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, скорее всего, в это межсезонье перейдет в «Атлетико».
Ключевым в осуществлении сделки стало желание самого игрока перебраться на «Ванда Метрополитано», и трансфер близок к завершению, сообщает Marca со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Ранее главным претендентом на колумбийца был «Наполи», но итальянцы, судя по всему, не смогли договориться с «Реалом» по сумме трансфера.
Два последних сезона 28-летний Хамес на правах аренды провел в «Баварии», но главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не видит его в своей команде.