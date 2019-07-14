«Дальше всем отдадут трудовые и расторгнут контракты». Похоже, «Торпедо» всё

Источник: Tribuna.com

До начала матча «Торпедо» Минск — «Гомель» пару минут. Хозяева в полном составе подходят к немногочисленным фанатам, аплодируют им и отправляются на свою половину поля.

— Перед каждым матчем мы подходим к фанатам и благодарим их за то, что они каждый матч с нами, неважно, домашняя или выездная игра. Мы обязаны так делать и делаем это, — объясняет полузащитник «Торпедо» Дмитрий Тамело.

— Мы сказали фанатам: «Давайте полностью отдадимся в последней игре», — говорит нападающий «Торпедо» Сергей Лынько.

В конце первого тайма «черно-белая» торсида громко зарядила: «Играй, “Торпедо”, твою мать!» Смотреть на игру минчан без боли было очень тяжело.

***

Заряженность «Торпедо» была видна с первых минут. «Автозаводцы» активно побежали в контратаки, но темп для них оказался слишком уж высоким — порой в завершающей стадии не хватало точного паса/прострела. «Гомель» выходил из обороны через короткий пас. Поначалу гости привыкали к синтетике, но минуты с 15-й взяли игру под контроль и создали парочку неплохих моментов у ворот Степанова. На 24-й минуте Шрамченко подал корнер, а Квашук всадил мяч в дальний угол.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uLl1uV2fNv0?start=47" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На более-менее опасный момент «Торпедо» сподобилось только в конце первого тайма: Лынько бил головой после подачи в штрафную, но мяч прошел чуть выше ворот. А буквально через минуту гомельчане убежали в контратаку и разорвали оборону хозяев. Все тот же Квашук ворвался в штрафную после проникающего паса Нивалдо и прострелил на набегавшего Милевского, который без помех расстрелял ворота.

Хоть игра минчан и была печальной, но вряд ли они заслужили тотальное осуждение от своих фанатов. В желании «черно-белым» точно было не отказать. В середине первого тайма Евгений Елезаренко в борьбе порвал майку. А в начале второго Тамело столкнулся с украинским защитником «Гомеля» Бадри Акубардией и потерял сознание.

— Я не помню, — с улыбкой отвечает на вопрос об эпизоде Тамело. — Ударили — упал. Если честно, особо не помню момент. Встряхнуло неплохо. Но, как говорится, в «Торпедо» надо вставать и играть дальше.

— Наверное, Тамело неудачно приземлился, — предполагает главный тренер «Торпедо» Владимир Невинский. — Честно говоря, стало немножко волнительно за его здоровье. Спросил про самочувствие — он сказал, что нет никаких проблем, и продолжил игру.

Второй тайм мало чем отличался от первого. «Гомель» вполне мог забивать еще пару мячей. Трио Шрамченко — Болов — Квашук здорово взаимодействовало, и часто их комбинации получались очень крутыми, но хоронить интригу футболисты не спешили.

— Многоходовые комбинации, спартаковские «стеночки». Как-то я уже говорил, что это яркие, атакующие футболисты, которые любят такую игру, очень креативные, — говорит главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов. — Наверное, соглашусь с вами: надо было завершать раньше. Но футболисты находятся на поле и принимают решения. Они играют так всегда — не вижу смысла их в этом ограничивать. С другой стороны соглашусь с вами: [нужно] реализовывать. Ведь комбинация должна завершаться хотя бы ударом, а еще лучше голом. Наверное, надо работать над этим компонентом.

«Торпедо» отчаянно пыталось спастись, но какие-то проблески появились только под занавес матча. На 87-й минуте вышедший на замену Дмитрий Лисакович беспрепятственно протащил мяч и красиво положил его в угол. Это был первый удар хозяев в створ.

— Боролись до конца, экспериментировали. Оставили на поле все, что было. Думаю, сыграй мы вничью, никто бы не сказал, что результат незаслуженный, — считает Тамело. — Почему так мало били? Видно, не хватает мастерства. Я тоже бил по воротам и не мог попасть. У нас были хорошие атаки. Я бы не сказал, что мы выглядели хуже «Гомеля».

— Нацеливаем ребят, чтобы больше угрожали, больше били. Но, к сожалению, есть такая проблема: мы или улучшаем позицию, или друг другу передоверяем — выгодный момент для удара уходит, — сетует Невинский. — Думаю, нам не помешает немножко смелости, когда мы находимся на позиции в 20−25 метрах от ворот. Все время говорим, что без ударов не бывает голов, но, к сожалению, бьем не так часто, как хотелось бы. Будем над этим работать.

— Не получилось в завершающей стадии. Были подходы, убегали пять в четыре, три в четыре. Не хватало точно паса — вот и не забили, — резюмирует Лынько. — А пропустили совсем ненужные голы. Говорили, что нужно внимательно играть на стандартах, следить за дальней штангой. Но произошла расконцентрация. Почему так мало били? Наверное, такой наш уровень.

***

На финише прошлого сезона после вылета «Смолевичей» из элиты куратор команды и председатель местного райсполкома Михаил Загорцев решил попробовать себя в роли Ванги и заявил, что «Смолевичи» вернутся в «вышку», а вот у «Луча» и «Торпедо» будущего нет.

Руководитель «Смолевичей»: «У «Луча» нет будущего. То же самое могу сказать и про минское «Торпедо».

И надо же — пророчество сбывается. «Луча» уже нет — вместо него в высшей лиге играет объединенный «Дняпро». А «Торпедо», кажется, доживает свои последние дни.

Директор «Торпедо» Андрей Салангин нарасхват. Журналисты не раз подходили к боссу «черно-белых», но говорить на диктофоны и камеры он не захотел. Футболисты же называют матч последним.

— Никто не знает, что будет дальше, — признается Лынько. — Салангин просил всех сыграть этот матч. Дальше всем отдадут трудовые и расторгнут контракты.

— Напоследок хотели подарить болельщикам эмоции и забитые голы, — говорит Тамело. — Для многих, в частности, для меня это, наверное, последний матч. Конкретика? Ребята уходят, расстаются с командой — вот и вся конкретика. Все понимают, что «Торпедо» если будет… Не знаю, сколько шансов в процентном соотношении. Я так понимаю, маловероятно, что «Торпедо» вообще будет. Никто не убеждает остаться: все понимают, что шансов на спасение практически нет.

— Сложно сказать, кому отдадут трудовые, а кому нет. Я составил план на месяц — мы работаем строго по нему. Могу точно сказать, что завтра-послезавтра у нас выходные, — делится планами Невинский.

На Лынько больно смотреть. Кажется, капитан едва сдерживает слезы. Воспитанник «Торпедо» пережил с клубом многое и сейчас вполне может завершить карьеру.

— Тяжело. Я говорил, что начал карьеру в «Торпедо» — наверное, здесь ее и закончу. Наверное, в другом клубе себя не вижу.

После матча «черно-белые» снова подошли к фанатам и поблагодарили их. На майке Тамело красовалась надпись «Спасибо всем, семья».

— В «Торпедо» я провел прекрасное время, — говорит Тамело. — Для меня оно лучшее в футболе. Благодарен каждому. Отблагодарил за это хотя бы так.

***

Не все ладно и в гомельском королевстве. Победа над «Торпедо» прервала 12-матчевую безвыигрышную серию команды Меркулова. «Зелено-белые» поднялись на 14-е место и на два очка оторвались от «Дняпро». В начале второго тайма на фан-секторе гомельчан появился незамысловатый баннер. На нем были прописаны годы, которые команда провела в первой лиге. 2020-й пока со знаком вопроса.

— Команда играла в первой лиге не при мне. Надеюсь, и не будет, — с оптимизмом смотрит в будущее Алексей Меркулов.

В этот раз болельщики не призывали главного тренера уйти.