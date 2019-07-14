«Дальше всем отдадут трудовые и расторгнут контракты». Похоже, «Торпедо» всё
Проклятие Загорцева в действии.
Проклятие Загорцева в действии.
До начала матча «Торпедо» Минск — «Гомель» пару минут. Хозяева в полном составе подходят к немногочисленным фанатам, аплодируют им и отправляются на свою половину поля.
— Перед каждым матчем мы подходим к фанатам и благодарим их за то, что они каждый матч с нами, неважно, домашняя или выездная игра. Мы обязаны так делать и делаем это, — объясняет полузащитник «Торпедо» Дмитрий Тамело.
— Мы сказали фанатам: «Давайте полностью отдадимся в последней игре», — говорит нападающий «Торпедо» Сергей Лынько.
В конце первого тайма «черно-белая» торсида громко зарядила: «Играй, “Торпедо”, твою мать!» Смотреть на игру минчан без боли было очень тяжело.
***
Заряженность «Торпедо» была видна с первых минут. «Автозаводцы» активно побежали в контратаки, но темп для них оказался слишком уж высоким — порой в завершающей стадии не хватало точного паса/прострела. «Гомель» выходил из обороны через короткий пас. Поначалу гости привыкали к синтетике, но минуты с 15-й взяли игру под контроль и создали парочку неплохих моментов у ворот Степанова. На 24-й минуте Шрамченко подал корнер, а Квашук всадил мяч в дальний угол.
На
Хоть игра минчан и была печальной, но вряд ли они заслужили тотальное осуждение от своих фанатов. В желании «черно-белым» точно было не отказать. В середине первого тайма Евгений Елезаренко в борьбе порвал майку. А в начале второго Тамело столкнулся с украинским защитником «Гомеля» Бадри Акубардией и потерял сознание.
— Я не помню, — с улыбкой отвечает на вопрос об эпизоде Тамело. — Ударили — упал. Если честно, особо не помню момент. Встряхнуло неплохо. Но, как говорится, в «Торпедо» надо вставать и играть дальше.
— Наверное, Тамело неудачно приземлился, — предполагает главный тренер «Торпедо» Владимир Невинский. — Честно говоря, стало немножко волнительно за его здоровье. Спросил про самочувствие — он сказал, что нет никаких проблем, и продолжил игру.
Второй тайм мало чем отличался от первого. «Гомель» вполне мог забивать еще пару мячей. Трио Шрамченко — Болов — Квашук здорово взаимодействовало, и часто их комбинации получались очень крутыми, но хоронить интригу футболисты не спешили.
— Многоходовые комбинации, спартаковские «стеночки».
«Торпедо» отчаянно пыталось спастись, но
— Боролись до конца, экспериментировали. Оставили на поле все, что было. Думаю, сыграй мы вничью, никто бы не сказал, что результат незаслуженный, — считает Тамело. — Почему так мало били? Видно, не хватает мастерства. Я тоже бил по воротам и не мог попасть. У нас были хорошие атаки. Я бы не сказал, что мы выглядели хуже «Гомеля».
— Нацеливаем ребят, чтобы больше угрожали, больше били. Но, к сожалению, есть такая проблема: мы или улучшаем позицию, или друг другу передоверяем — выгодный момент для удара уходит, — сетует Невинский. — Думаю, нам не помешает немножко смелости, когда мы находимся на позиции в 20−25 метрах от ворот. Все время говорим, что без ударов не бывает голов, но, к сожалению, бьем не так часто, как хотелось бы. Будем над этим работать.
— Не получилось в завершающей стадии. Были подходы, убегали пять в четыре, три в четыре. Не хватало точно паса — вот и не забили, — резюмирует Лынько. — А пропустили совсем ненужные голы. Говорили, что нужно внимательно играть на стандартах, следить за дальней штангой. Но произошла расконцентрация. Почему так мало били? Наверное, такой наш уровень.
***
На финише прошлого сезона после вылета «Смолевичей» из элиты куратор команды и председатель местного райсполкома Михаил Загорцев решил попробовать себя в роли Ванги и заявил, что «Смолевичи» вернутся в «вышку», а вот у «Луча» и «Торпедо» будущего нет.
Руководитель «Смолевичей»: «У «Луча» нет будущего. То же самое могу сказать и про минское «Торпедо».
И надо же — пророчество сбывается. «Луча» уже нет — вместо него в высшей лиге играет объединенный «Дняпро». А «Торпедо», кажется, доживает свои последние дни.
Директор «Торпедо» Андрей Салангин нарасхват. Журналисты не раз подходили к боссу «черно-белых», но говорить на диктофоны и камеры он не захотел. Футболисты же называют матч последним.
— Никто не знает, что будет дальше, — признается Лынько. — Салангин просил всех сыграть этот матч. Дальше всем отдадут трудовые и расторгнут контракты.
— Напоследок хотели подарить болельщикам эмоции и забитые голы, — говорит Тамело. — Для многих, в частности, для меня это, наверное, последний матч. Конкретика? Ребята уходят, расстаются с командой — вот и вся конкретика. Все понимают, что «Торпедо» если будет… Не знаю, сколько шансов в процентном соотношении. Я так понимаю, маловероятно, что «Торпедо» вообще будет. Никто не убеждает остаться: все понимают, что шансов на спасение практически нет.
— Сложно сказать, кому отдадут трудовые, а кому нет. Я составил план на месяц — мы работаем строго по нему. Могу точно сказать, что
На Лынько больно смотреть. Кажется, капитан едва сдерживает слезы. Воспитанник «Торпедо» пережил с клубом многое и сейчас вполне может завершить карьеру.
— Тяжело. Я говорил, что начал карьеру в «Торпедо» — наверное, здесь ее и закончу. Наверное, в другом клубе себя не вижу.
После матча «черно-белые» снова подошли к фанатам и поблагодарили их. На майке Тамело красовалась надпись «Спасибо всем, семья».
— В «Торпедо» я провел прекрасное время, — говорит Тамело. — Для меня оно лучшее в футболе. Благодарен каждому. Отблагодарил за это хотя бы так.
***
Не все ладно и в гомельском королевстве. Победа над «Торпедо» прервала 12-матчевую безвыигрышную серию команды Меркулова. «Зелено-белые» поднялись на 14-е место и на два очка оторвались от «Дняпро». В начале второго тайма на
— Команда играла в первой лиге не при мне. Надеюсь, и не будет, — с оптимизмом смотрит в будущее Алексей Меркулов.
В этот раз болельщики не призывали главного тренера уйти.
— На моем тренерском веку я видел многое. Работал помощником у Кузнецова, Юревича, Папаева, Кубарева. Всем им в тот или иной момент кричали «Уходи!». Такое бывает. Болельщики кричат. Понятно, что они не знают всей ситуации, состояния игроков, проблем, которые испытывает клуб. Но они кричат «Уходи!». То же самое в интернете пишут о правительстве. Но никто же не бросает страну и не уходит, иначе наступит анархия. Последние результаты не радовали никого, в том числе и нас. Но в интервью я не раз говорил, что мы находимся на верном пути. У нас хорошая группа атаки. Сейчас открывается трансферное окно — мы должны укрепить оборону и уже работаем над этим. Думаю, все должно быть нормально.